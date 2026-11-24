Jhon Jader Durán anotó el tercero del Benfica ante el Torreense en la Copa de Portugal. El delantero habló sobre su adaptación, la jerarquía de Pavlidis y sus sueños con la Selección Colombia.

Jhon Jader Durán continúa rompiendo la sequía goleadora que ha afectado a la Selección Colombia en su trayectoria previa. El delantero colombiano, de 22 años, fue el protagonista clave en la victoria del Benfica ante el Torreense por 3-1 en la cuarta ronda de la Copa de Portugal. Un preciso cabezazo, aprovechando un centro de Samuel Dahl, cerca de la media hora de juego, fue suficiente para abrir el marcador y sellar el triunfo luso.

Esta anotación representa el sexto gol de Durán desde su incorporación a las Águilas en el último mercado de fichajes. Su intervención adquiere una relevancia estratégica mayor al analizar el panorama ofensivo del conjunto lisboeta. Aunque el griego Vangelis Pavlidis se mantiene como el centrodelantero titular habitual, el atacante cafetero ha ganado espacio en la disciplina bajo las órdenes del entrenador Marco Silva.

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Eficiencia táctica y adaptación al fútbol luso

Con esta nueva conquista, el delantero celebró en cada competición disputada por el club durante el curso actual. En diálogo con Sport TV y RT tras el pitazo final, Durán evaluó el trámite del compromiso deportivo. Destacó su proceso de adaptación al fútbol portugués y agradeció públicamente el respaldo incondicional de la afición durante los momentos difíciles del partido.

El futbolista se mostró agradecido por marcar de nuevo, reconociendo que el juego presentó desafíos. Sin embargo, enfatizó que el equipo supo revertir la situación para beneficiarse a sí mismo y a los seguidores. Subrayó la importancia de la preparación mental para enfrentar tanto los momentos adversos como los favorables dentro de un calendario competitivo exigente.

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Jerarquía interna y el futuro con la Tricolor

El atacante abordó la disputa por el puesto de nueve en el once inicial del Benfica sin generar fricciones. Reafirmó la jerarquía indiscutible de Vangelis Pavlidis y dejó una frase que resuena con fuerza mientras se habla de un eventual regreso de Durán a la Selección Colombia. Muchos hinchas colombianos lo visualizan como una opción viable ante la falta de gol recurrente de la Tricolor en instancias recientes.

Durán afirmó que no se trata de posiciones superiores o inferiores en la lista de convocados. Declaró que Pavlidis es el número uno y seguirá siéndolo, por lo que su único objetivo es trabajar para estar siempre listo para ayudar al equipo. Reconoció que el jugador griego cuenta con su respeto y el del vestuario, asegurando que dará lo mejor de sí cada vez que tenga la oportunidad de jugar.

Próximos retos en la Europa League

Por último, el delantero antioqueño fijó la atención en el calendario continental para los próximos días. El cruce de este jueves frente al Viktoria Plzen se presenta como la siguiente parada obligatoria en la Europa League. Durán señaló que el equipo debe trabajar hasta el final de la competición europea para alcanzar sus objetivos.

El elenco lisboeta aún tiene cuatro partidos por disputar en esta fase del torneo. El atacante insistió en la necesidad de ganar todos los encuentros restantes, enfatizando la importancia de progresar partido a partido. Consideró que, tras cumplir con esta exigencia táctica, el equipo podrá analizar el panorama general de su participación en la competición europea.