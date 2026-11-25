La Comisión Arbitral aparta a Jhon Ospina del resto de cuadrangulares por expulsión incorrecta a Felipe Marín. Detalles sobre las sanciones a Nacional y la revisión disciplinaria.

La Comisión Arbitral de la Liga BetPlay ha tomado la decisión de apartar al árbitro Jhon Alexander Ospina de todas las designaciones oficiales para el resto de los cuadrangulares del torneo nacional. Esta medida disciplinaria directa impacta la carrera del juez central originario del Quindío tras su participación controvertida en el duelo disputado entre Once Caldas y Atlético Nacional .

El error arbitral en Palogrande y la revisión del VAR

La polémica central de este caso se originó durante el encuentro jugado en el estadio Palogrande , cuando el árbitro principal Jhon Alexander Ospina expulsó al volante Felipe Marín al minuto cuarenta del partido. La acción penal fue cometida sobre el jugador Jorge Cardona , y Ospina inicialmente consideró que se trataba de un "juego brusco y grave" que justificaba la tarjeta roja. Sin embargo, el sistema de videoarbitraje intervino para revisar la jugada bajo la supervisión de Never Manjarrez .

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Tras la revisión en el monitor, el cuerpo técnico del VAR identificó que la decisión inicial era incorrecta. A pesar de la intervención de Never Manjarrez , quien solicitó la revisión correspondiente, Ospina mantuvo su decisión inicial hasta que la evidencia demostró el error. La Comisión Arbitral reconoció públicamente que el juez había fallado en la aplicación del reglamento durante esta secuencia crítica del partido.

Consecuencias disciplinarias para el cuerpo técnico de Nacional

El incidente no solo afectó la carrera del árbitro, sino que también generó consecuencias inmediatas para el cuerpo técnico del club verdolaga. Durante la controversia, Jhon Alexander Ospina mostró una tarjeta roja al asistente técnico Alexis Henríquez , quien reclamó vehementemente la expulsión de Felipe Marín . Esta decisión adicional del juez provocó que el cuerpo técnico sufriera sanciones disciplinarias graves por parte del Comité Disciplinario.

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Como resultado, Felipe Marín recibió una fecha de suspensión automática por la expulsión recibida en el campo de juego. Por su parte, Alexis Henríquez fue sancionado con tres jornadas de suspensión, lo que le impide retornar al banquillo junto al técnico Lucas González hasta la cuarta fecha de los cuadrangulares. Aunque el club presentó recursos de apelación, las sanciones continúan en firme de cara al clásico ante Independiente Medellín .

El papel clave de Never Manjarrez y el análisis técnico

Mientras Jhon Alexander Ospina enfrenta las consecuencias de su error, el árbitro de video Never Manjarrez sale bien librado de la situación. Su intervención fue considerada acertada y necesaria, ya que identificó correctamente un posible error claro y manifiesto. Al solicitar la revisión de la jugada, Never Manjarrez cumplió su función institucional de prevenir injusticias en el arbitraje colombiano, validando su competencia técnica ante la controversia generada.

El exárbitro y analista Wilmer Barahona confirmó en su cuenta de X que la Comisión Arbitral había tomado la decisión unánime de no contar con Ospina para lo que resta del torneo. Esta información se corrobora con el hecho de que el árbitro no apareció en las designaciones de la segunda jornada de los cuadrangulares, ni se espera que sea incluido para la tercera fecha.

Sanciones finales y futuro del árbitro en el campeonato

Además de su apartamiento de los cuadrangulares, Jhon Alexander Ospina ha sido citado a descargos ante la dirección de la Comisión Arbitral para explicar formalmente lo sucedido en el encuentro. Este proceso busca establecer la responsabilidad exacta del juez y determinar si existen agravantes en su actuación. La expectativa ahora está en conocer si la entidad oficializa completamente el apartamiento definitivo de Ospina para el resto del año.

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Este episodio en Palogrande vuelve a poner bajo discusión intensa el uso del VAR y la gestión de las decisiones de los árbitros en el fútbol colombiano. La falta de confianza en la integridad de las decisiones centrales por parte de la autoridad del arbitraje ha llevado a medidas drásticas, como la suspensión inmediata de un juez, evidenciando la alta exigencia de precisión en el deporte profesional actual.