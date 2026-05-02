Jhon Viáfara: Relatos desde la prisión y su nueva vida tras el narcotráfico

El exfutbolista Jhon Viáfara revela detalles impactantes sobre su experiencia en prisiones de Estados Unidos, desde las duras condiciones hasta los inesperados actos de bondad, y cómo ha afrontado su regreso a la libertad tras ser condenado por narcotráfico.

El caso de Jhon Viáfara ha resurgido en el debate público tras revelarse detalles sobre su tiempo en diversas prisiones estadounidenses, un periodo que transformó su vida tras su extradición y condena por narcotráfico .

El exfutbolista, célebre por su victoria en la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004, estuvo privado de libertad durante aproximadamente siete años, repartidos entre Colombia y Estados Unidos, desde su captura en 2019 y su posterior extradición en 2020. Su sentencia original, superior a una década, se vio reducida gracias a su buen comportamiento, permitiéndole obtener la libertad antes de lo esperado.

En este contexto, Viáfara compartió las difíciles condiciones que experimentó durante su reclusión, una vivencia marcada por situaciones complejas dentro de los centros penitenciarios.

'Nunca me sentí solo en prisión, donde yo estuve, el diablo se paseaba día y noche, lo vi en todas las figuras y formas, lo miraba a diario, y comienzo a orar: Dios, ayúdame. Se siente el miedo, la presión', relató en el podcast 'Chao con gol'. Viáfara describió su momento más angustiante en prisión: 'Cuando me trasladaron.

Estaba en una prisión privada, con ciertas comodidades: microondas, la mayoría de los internos eran latinos, unos 800 colombianos y 1.200 mexicanos, se sentía 'cómodo', sin peleas, pero esa prisión cerró y todos fuimos trasladados a las prisiones federales, que son mucho más duras... Llegué a esta prisión y lo primero que preguntaron fue '¿tú qué, qué haces?

'. Me pusieron en un grupo de colombianos... Me enviaron a una sección. Tuve que pasar por una sala donde todos te observaban...

Entonces, un hombre se me acercó y me dijo en inglés: 'llevo una semana esperándote, soy cristiano, hace una semana Dios me mostró que vendrías a esta prisión, a esta celda... incluso tengo ropa de tu talla guardada'. Y tenía ropa de mi talla. Me dijo, 'estate tranquilo, que no te va a pasar nada'. Me dijo que él no tenía salida, que estaba condenado a dos vidas.

Cuando me arropó, descansé. Sentí miedo en esa prisión. Solo estuve un año allí, pero fue muy duro, es otro mundo'. Añadió: 'Fueron tantas cosas feas y buenas que me pasaron en prisión, pero gracias a esas oraciones nadie me tocó.

Estuve con personas que estaban cumpliendo cuatro cadenas perpetuas, sin fecha de salida, y que te tengan respeto en medio de ellos es un privilegio'. Viáfara también habló sobre cómo ocupaba su tiempo: 'Estudié mucho, tengo que operarme los ojos de tanto leer. El último curso que hice era completamente en inglés, de ocho meses de duración, para ser entrenador personal. Era un grupo selecto de toda la prisión, nos daban clases y libros.

Tenía que usar diccionario y libro porque había cosas que no entendía. Hice todos los cursos, de alcoholismo, drogas, ira, incluso de dibujo, para mantenerme ocupado. Conocí muchas prisiones, pero tuve buenos compañeros'. El exjugador también describió cómo su rutina se vio afectada por el aislamiento, la disciplina estricta y la convivencia con internos de diversos orígenes.

'Hubo una prisión en Wisconsin donde había mucho racismo, solo había blancos, pero tuve que adaptarme. Allí palé mucha nieve, era una prisión muy grande. Estuve un año allí. Y en verano, limpiaba la maleza, con ese calor; son experiencias', relató.

El exfutbolista también compartió cómo ha sido su proceso posterior a su tiempo en prisión.

'La vida te da indicaciones y cuando ves a un futbolista de la élite, que yo fui, mentalmente he sido muy fuerte, cuando eres respetuoso y buen compañero; la familia siempre estuvo. Algo que me llamó la atención en esa larga trayectoria ha sido que cuando caes preso, la vida te quita gente que crees que son tus amigos y te acerca a otros; esa fue la enseñanza', dijo.

Tras recuperar su libertad, Viáfara ha comenzado una nueva etapa, con la intención de reconstruir su vida después de una experiencia que, según sus propias palabras, dejó cicatrices profundas.

'No es fácil, llevo dos meses desde mi libertad, ha sido un proceso lento porque no es fácil mostrarse al público porque uno viene con otra mentalidad, poco a poco, ha sido bueno y el apoyo y la aceptación de la gente, el apoyo de mi familia ha sido fundamental. Todavía me cuesta estar con tanta gente', dijo.

La reducción de su pena se debió directamente a su buen comportamiento en el sistema penitenciario estadounidense, lo que le permitió acceder a beneficios legales y acortar su tiempo en prisión. Tras un proceso que incluyó su extradición en 2020, la Corte del Distrito Este de Texas lo condenó en 2021 a una pena de 11 años y tres meses de prisión.

Aunque la fecha inicial de su liberación estaba prevista para 2032, el sistema judicial estadounidense reconoció su conducta ejemplar durante los seis años que pasó en sus cárceles, sumados al tiempo que estuvo recluido en Colombia





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