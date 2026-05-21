Jhonatan Narváez iguala a Fernando Gaviria en el Giro de Italia 2026

El ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates, Jhonatan Narváez, logró su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia 2026 al igualar a Fernando Gaviria en la clasificación general. Narváez, que representa a Ecuador en la competencia ciclista, se ha destacado en cada una de las etapas en las que ha participado, demostrando su talento y determinación en cada carrera. Este logro histórico marca un hito en la carrera deportiva de Narváez, quien ha demostrado ser un ciclista de gran futuro en la escena internacional.

El ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates, Jhonatan Narváez , logró su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia 2026 al igualar a Fernando Gaviria en la clasificación general .

Narváez, que representa a Ecuador en la competencia ciclista, se ha destacado en cada una de las etapas en las que ha participado, demostrando su talento y determinación en cada carrera. Este logro histórico marca un hito en la carrera deportiva de Narváez, quien ha demostrado ser un ciclista de gran futuro en la escena internacional





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