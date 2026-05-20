Jhonatan Narváez iguala a Fernando Gaviria en victorias de etapa en el Giro de Italia 2026

El ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates, Jhonatan Narváez, logró su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia 2026 al igualar a Fernando Gaviria en el palmarés. Narváez se ha convertido en el segundo corredor en lograr tres victorias en el Giro, igualando el récord de Gaviria.

El ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates, Jhonatan Narváez , logró su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia 2026 al igualar a Fernando Gaviria en el palmarés .

Narváez se ha convertido en el segundo corredor en lograr tres victorias en el Giro, igualando el récord de Gaviria. Además, la emoción del Giro de Italia 2026 continuará en RCN a partir del viernes 8 de mayo.

Por otro lado, se rumorea que Franco Armani jugaría en Millonarios y ha manifestado su disposición a escuchar. Por su parte, Novoa mostró su reacción ante la hinchada de Millonarios, manifestando que le duele en el alma





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