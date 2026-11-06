Jhonny Ramírez revela su vida tras el fútbol y reflexiona sobre el deporte colombiano

Jhonny Ramírez habla sobre su rol en el Inder Envigado, su pasado en el fútbol y las carencias en la formación de atletas en Colombia.

El exfutbolista antioqueño Jhonny Ramírez, figura reconocida por su temperamento y su trayectoria en clubes como Envigado F.C. y Millonarios, ha detallado su actual situación profesional y sus reflexiones sobre la evolución del deporte en Colombia. Ramírez, quien debuta en el ámbito profesional en el año 2002, ha transitado desde su etapa activa hacia roles de gestión y formación deportiva, destacando su multifacética presencia en el sector.

En una conversación reciente, el exjugador antioqueño Jhonny Ramírez explicó que el trabajo en el ámbito deportivo requiere necesariamente diversificar las actividades laborales para sostenerse. Actualmente, Ramírez cumple funciones como coordinador de torneos en el Inder Envigado, institución donde organiza las competencias formativas del municipio. Además, de su responsabilidad en la gestión de entre diez y doce canchas para el uso durante los fines de semana, Ramírez asume la dirección técnica del equipo Sub-15 A de Margos en la Liga Antioqueña, logrando que el conjunto escalara desde la decimocuarta posición hasta clasificar a las finales. Complementariamente, Ramírez presta servicios en Comfama, donde dirige sesiones de entrenamiento para trabajadores participantes en eventos deportivos corporativos.

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Estrategia y gestión del tiempo en el deporte base

La distribución de la agenda de Jhonny Ramírez está estructurada alrededor de sus obligaciones contractuales y su compromiso con la formación de jóvenes talentos. La prioridad indiscutible de Ramírez radica en sus labores para el Inder Envigado, cuya atención le consume gran parte de su jornada diaria. Una vez concluidas estas tareas, aproximadamente a las cinco de la tarde, Ramírez inicia su labor con el equipo de Margos, una sesión que se extiende durante una hora y media. En la etapa nocturna, Ramírez se dedica a las actividades con Comfama los días martes y jueves alrededor de las 8:30 de la noche, manteniendo además su presencia en el fin de semana para cubrir los compromisos con el equipo sub-15.

Cuando se le cuestionó sobre su aspiración de regresar al fútbol profesional como director técnico, Jhonny Ramírez manifestó que posee la capacidad para dirigir y formar jugadores, aunque reconoce que la dinámica institucional puede resultar incompatible con su esencia. Ramírez señaló que ya tuvo una experiencia previa en la dirección técnica profesional, pero advirtió que en ese nivel se requiere atender numerosas exigencias de los directivos, quienes son los dueños de los equipos. Esta realidad hace que la situación sea difícil para Ramírez, quien considera que si desea continuar en el alto rendimiento, tendría que adaptarse a esa dinámica corporativa específica que choca con su enfoque personal.

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Legado en Envigado y evolución del estilo de juego

Al recordar su debut en Envigado F.C. en el año 2002, Jhonny Ramírez resaltó la calidad humana y futbolística de una generación compuesta por figuras como Jaime Bran Gómez, Curo Cortés, Chumi Álvarez, Néstor Álvarez y Felipe Baloy. Ramírez expresó su profunda gratitud hacia sus compañeros de aquella época, incluyendo a Juan Fernando Leal, quien aunque no hablaba mucho en el campo, era determinante en el juego; así como a Jeringa Guzmán, Chico Restrepo y Pelusa Orrego. Estos jugadores no solo enseñaron labores dentro del campo, sino también cómo comportarse fuera de él, factores que Ramírez considera fundamentales para su crecimiento integral.

La personalidad rebelde de Jhonny Ramírez tiene sus orígenes en su infancia en la escuela Girasol, ubicada en El Salado. Ramírez relató que desde niño lloraba y pataleaba dentro del campo al perder, marcando su carácter de entrega total. Asimismo, el exjugador atribuye parte de su temperamento a vacíos emocionales por no tener a su padre acompañándolo en esos procesos formativos, lo que lo llevó a canalizar miedos y frustraciones a través del fútbol. En cuanto a su posición, Ramírez no siempre fue volante de marca; inicialmente era volante de creación bajo la guía de Roviro Gómez en Envigado. Sin embargo, la presencia de Jonathan Estrada en la misma posición lo desplazó hacia atrás, convirtiéndolo en un jugador mixto.

Debutó a los 18 años como titular en el año 2002, logrando clasificar a Envigado F.C. entre los ocho mejores equipos después de diez años sin conseguirlo. A pesar de su rendimiento, Ramírez estuvo cerca de la Selección Colombia Sub-20, pero un mes antes de viajar al Mundial se rompió el ligamento cruzado. Al regresar al Boyacá Chicó, se transformó en un jugador más práctico, luchador y aguerrido. Ramírez enfatizó que el fútbol y la vida obligan a adaptarse, caerse y levantarse, demostrando resiliencia ante las adversidades físicas y tácticas.

Deficiencias en el acompañamiento psicológico y deportivo

Jhonny Ramírez reflexionó sobre la dificultad para recuperarse de su lesión de ligamento cruzado, señalando que a los futbolistas les hace falta un acompañamiento integral que abarque lo psicológico, económico, sentimental y emocional. Ramírez criticó la falta de orientación que recibe un deportista de veinte años que debe aprender a jugar con dolor después de una lesión grave. Estima que tardó aproximadamente dos años en recuperar un nivel normal de juego y concluyó que hoy es necesario acompañar mucho más al deportista en todas sus dimensiones, no solo en las técnicas.

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La vivencia de Jhonny Ramírez abarca la transición entre el fútbol de los años noventa y la era actual, marcada por la tecnología. Ramírez señaló que antes se veían partidos completos, pero con la llegada de los GPS, el análisis de datos y los videos, el juego se entregó en situaciones puntuales separadas por zonas ofensivas, defensivas y transiciones. Considera que tanto lo tradicional como lo académico son importantes y deben integrarse para ayudar al futbolista a entender su entorno deportivo.

Origen de la rivalidad con Gerardo Bedoya

La histórica rivalidad entre Jhonny Ramírez y Gerardo Bedoya, que dejó episodios muy recordados en el fútbol colombiano, tuvo sus inicios entre los clubes Boyacá Chicó y Millonarios. Ramírez, quien siempre fue reconocido por su carácter fuerte, mantuvo una relación competitiva intensa con Bedoya durante los años en que ambos representaron a estos equipos, definiendo capítulos destacados de la liga antioqueña y bogotana. Esta confrontación en la cancha reflejó el temperamento de ambos jugadores y su determinación por imponerse en cada encuentro disputado.