Joana Sanz revela en redes sociales que cubrió deudas de Dani Alves durante su prisión. La modelo cuestiona la omisión de su nombre en declaraciones recientes del exfutbolista.

El 13 de noviembre de 2026, la modelo Joana Sanz y el exfutbolista Dani Alves anunciaron formalmente su separación tras once años de convivencia y la crianza de una hija en común. Este anuncio desencadenó una nueva confrontación pública entre ambos, centrada en las declaraciones recientes del brasileño sobre el apoyo recibido durante su estancia en prisión preventiva en España.

Declaraciones controvertidas de Dani Alves

Dani Alves publicó un mensaje en el que reflexionó sobre los 14 meses que permaneció encarcelado. El exfutbolista afirmó que Jesús fue quien lo sostuvo en los momentos más críticos, mientras que otros se alejaron. Específicamente, señaló que hubo amigos y personas en las que confió que le dieron la espalda. También mencionó que otros lo abandonaron o dudaron de él cuando más lo necesitaba. No obstante, aseguró que al sentirse solo comprendió que nunca estuvo verdaderamente solo durante ese proceso judicial por la acusación de agresión sexual.

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Denuncia directa de Joana Sanz

Joana Sanz respondió públicamente a estas afirmaciones, cuestionando la omisión de su propio respaldo. La modelo describió como un descaro que Dani Alves dijera que solo se quedó Jesús. Sanz explicó que reprimió su propio dolor para no distraerlo, priorizando la calma que le brindaban sus llamadas telefónicas. A pesar de enfrentar un fuerte foco mediático y titulares que no le correspondían, asistió a visitar a su expareja en la cárcel. Incluso sacrificó las festividades de Navidad para estar presente, renuncian a compartir esas fechas con su propia familia.

Soporte financiero y abandono emocional

Además del acompañamiento personal, Joana Sanz detalló que cubrió gastos económicos esenciales. La modelo indicó que utilizó su dinero para pagar las cuentas y deudas de Dani Alves mientras él estaba privado de libertad. Sanz recordó que este apoyo ocurrió después de que el exfutbolista la hubiera tratado mal y le sugiriera que se las arreglara sola. Aclaró que fue él quien la apartó de su vida, pero ella decidió permanecer cerca como el último apoyo posible. Contrario a quienes dependían de su dinero y lo abandonaron, Sanz viajó para visitarlo sin recibir pago alguno. Considera que este esfuerzo ha sido mal agradecido públicamente.

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Impacto religioso y venta de pertenencias

La distancia entre la pareja también parece vinculada a la nueva orientación religiosa de Dani Alves. El periodista Javier de Hoyos confirmó en el programa D Corazón que la dedicación del brasileño a la fe evangélica generó el distanciamiento. Dani Alves ha participado en encuentros de predicación y está realizando una gira mundial como conferencista de la fe. Esta actividad ha separado a la pareja y afectado la dinámica con su hija. Simultáneamente, Joana Sanz comenzó a vender ropa de marcas como Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermès, Prada y Balmain. El objetivo declarado es ampliar el vestuario de su hija en común.

Consecuencias posteriores y cierre

La modelo cerró su mensaje expresando decepción por la falta de reconocimiento a su lealtad. Aunque tardó en entender la situación, señaló que mejor tarde que nunca. Esta controversia marca el inicio de una etapa de divorcio y reajuste financiero. Las acciones legales y emocionales definirán el futuro de la familia. La gira de predicación de Dani Alves continúa mientras Sanz reestructura su vida independiente.