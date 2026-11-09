Johan Mojica iguala récord de La Liga con 224 partidos y busca el título definitivo

El lateral izquierdo colombiano Johan Mojica alcanzó las 224 presencias en La Liga, igualando a Luis Amaranto Perea. Con 10 temporadas en España, el jugador del Getafe busca romper el récord histórico en su próximo encuentro ante el Atlético de Madrid.

El lateral izquierdo colombiano Johan Mojica consolidó su estatus histórico en el fútbol español al disputar su partido número 224 en La Liga, un logro que lo empata con Luis Amaranto Perea en la lista de jugadores criollos con más presencias en la máxima categoría. Este hito se alcanzó durante la jornada 12 de la temporada actual, donde el Getafe, club que defiende, enfrentó al Villarreal en el estadio La Cerámica el pasado domingo 8 de octubre.

Rivalidad histórica y rendimiento individual

Aunque el resultado del encuentro no favoreció al Azulón, que cayó por un marcador de 2-0, la participación de Mojica en este desafío técnico marcó un punto de inflexión en su trayectoria estadística dentro de la competición. El jugador, oriundo de la región de Vallecauco, no logró destacar en sus contribuciones ofensivas durante la partida, manteniendo un perfil bajo en el ataque pero cumpliendo con sus responsabilidades defensivas. La plataforma de análisis Sofascore calificó su actuación con un 6,9, reflejando un desempeño sólido pero no brillante que, a pesar de todo, sumó un capítulo más a su impresionante registro en la liga española.

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Trayectoria migratoria y estabilidad profesional

La carrera de Mojica en la península ibérica es un ejemplo de resiliencia y adaptación, comenzando su aventura en el fútbol español en la temporada 2013/14 con el Rayo Vallecano, desde donde llegó directamente del Deportivo Cali. Durante una década, ha vestido siete camisetas diferentes, estableciendo una conexión profunda con los clubes de este país. La única excepción a esta regla fue su paso por la temporada 2020/21, cuando firmó con la Atalanta de Italia, interrumpiendo brevemente su racha ininterrumpida en España. Su debut profesional ocurrió en 2011 con el extinto Academia de Bogotá, marcando el inicio de una de las carreras más estables y longevas de un futbolista colombiano en el Viejo Continente.

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Desglose estadístico por instituciones

El repaso detallado de sus apariciones oficiales por equipo revela la confianza depositada en sus capacidades por múltiples instituciones. En el Rayo Vallecano disputó 12 encuentros, mientras que en el Girona registró 31 presencias. Su etapa en el Elche fue más prolongada, con 53 partidos jugados. En el Villarreal sumó 17 apariciones, y en el Osasuna alcanzó las 30. Su paso más extenso hasta la fecha lo vivió con el Mallorca, donde disputó 71 partidos. Actualmente, con el Getafe lleva 10 encuentros disputados, lo que lo coloca a un solo partido de superar los 225 encuentros oficiales y convertirse en el jugador criollo con más presencias en los 98 años de historia de La Liga.

Impacto en Europa y próximos desafíos

Mientras la competencia nacional muestra una igualdad histórica, Mojica ha demostrado su valor fundamental en competiciones europeas, especialmente en la Conference League. En este torneo ha contribuido con un gol y una asistencia, elementos clave que ayudaron al Getafe a clasificar a la fase de liga de esta competición. Su próximo desafío para buscar la solidez estadística definitiva llegará después de la fecha FIFA de noviembre, cuando el Getafe se enfrentará al Atlético de Madrid el 22 de noviembre en el estadio El Coliseum, un duelo que podría definir su posición en el récord histórico.