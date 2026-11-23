Ebenezer debuta en la cima de la taquilla con 42 millones de dólares globales, marcando el regreso triunfal de Johnny Depp al cine de grandes estudios tras años de controversia.

La película Ebenezer protagonizada por Johnny Depp lideró la taquilla en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana del 13 de noviembre , obteniendo 19 millones de dólares . Este resultado marca un hito significativo, ya que es la primera vez en ocho años que un filme del actor alcanza el primer puesto y representa su primera producción de un gran estudio desde la disputa legal con Amber Heard . A esta cifra nacional se sumaron 23 millones de dólares en otros mercados internacionales, alcanzando un total global de 42 millones de dólares en su primera semana de estreno.

Récord taquillero y recepción del público

El desempeño comercial de Ebenezer consolidó el retorno de Depp a la prominencia en la industria cinematográfica estadounidense, aunque el resultado se situó ligeramente por debajo de las expectativas más optimistas de la industria. La respuesta del público general fue notablemente positiva, con una calificación de A- en la encuesta CinemaScore aplicada a la salida de las salas en Estados Unidos. Esta puntuación favorable contrasta con una crítica especializada más dividida, lo que sugiere que el atractivo del actor sigue siendo un factor determinante para la asistencia a las salas, independientemente de la valoración unánime de la obra.

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Contexto legal y pausa en la carrera del actor

El regreso de Johnny Depp a las grandes producciones sigue la sombra de los eventos legales de los últimos años. En noviembre de 2020 , perdió una demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide The Sun , quien lo describió como maltratador. Poco después, Warner Bros solicitó su renuncia del franquicia Animales fantásticos , proyecto en el que aparecía por última vez en Los crímenes de Grindelwald en 2018 . Aunque un jurado en Estados Unidos determinó en 2022 que Amber Heard lo difamó, el caso mediático mantuvo al actor alejado de las grandes matrices de Hollywood hasta ahora.

Narrativa gótica y adaptación del clásico de Dickens

La película es una reinvención de Cuento de Navidad , la obra original de Charles Dickens publicada en 1843 , que trata sobre un hombre avaro visitado por fantasmas en Nochebuena. La dirección de Ti West , conocido por thrillers de terror, otorgó al relato un tono oscuro y gótico, explorando la historia previa de Scrooge antes de su transformación. El equipo de producción recreó el Londres de 1843 en los astilleros históricos de Chatham , en Inglaterra, construyendo calles adoquinadas y fachadas comerciales para ambientar la narrativa visual.

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Reparto y preparaciones físicas para el personaje

Para interpretar al protagonista, Johnny Depp realizó una transformación física que incluyó el uso de prótesis para la nariz y el mentón, buscando ir más allá de la imagen tradicional del viejo tacaño que conocía desde su infancia. El elenco principal incluye a actores reconocidos como Ian McKellen como Jacob Marley , además de Rupert Grint y Daisy Ridley . Esta decisión narrativa busca profundizar en la humanidad detrás del mito, ofreciendo una perspectiva diferente a las adaptaciones previas, como la versión de 1951 protagonizada por Alastair Sim .

Impacto en Colombia y próximos proyectos de Depp

En Colombia , el film se estrenó en cines el 12 de noviembre bajo el título Ebenezer: Los Fantasmas de Navidad , anticipando su éxito internacional. Más allá de este retorno, Depp ya tiene proyectada su siguiente gran apuesta con Lionsgate : el thriller Day Drinker , dirigido por Marc Webb y que cuenta con Penélope Cruz en el reparto, programado para el 26 de marzo de 2027 . Los analistas coinciden en que, más que los escándalos personales, la sostenibilidad de la película en la taquilla durante la temporada navideña definirá el éxito real de este reinicio de carrera.