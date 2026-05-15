El danés Jonas Vingegaard ganó con autoridad la séptima etapa del Giro de Italia 2026 en el Blockhaus, desplazando el récord de Nairo Quintana y modificando drásticamente la lucha por la maglia rosa. Efect**[outo1] para Egan Bernal, quien perdió terreno en la general.

El Giro de Italia 2026 ya tiene un nuevo protagonista indiscutible en la lucha por la maglia rosa. En una jornada dramática que presentó la primera gran prueba de montaña de la carrera, el danés Jonas Vingegaard , líder del equipo Visma Lease a Bike, dominó el escenario en la séptima etapa, un recorrido exigente de 244 kilómetros que culminaba en la temida cota del Blockhaus .

Con un ritmo demoledor en los últimos kilómetros, Vingegaard logró una victoria en solitario que no solo dejó resonancias históricas, sino que también alteró de manera significativa la clasificación general. Vingegaard mostró una supremacía aplastante en las rampas más duras del puerto, con estadounidenses superiores al 12% de desnivel.

A partir de los 5,5 kilómetros para la meta, su aceleración fue imparable: primero dejó atrás al italiano Giulio Pellizzari, y luego prosiguió solo hacia el Blockhaus, dejando una estela de rivales exhaustos. Al cruzar la línea de meta con los brazos en alto, el danés no solo sumó su primer triunfo en el Giro 2026, sino que también batió el récord que el colombiano Nairo Quintana mantenía en esta subida: completó el ascenso en 38 minutos y 22 segundos, mejorando en más de un minuto y medio el tiempo previsto por el colombiano.

Esta marca lo sitúa en un selecto grupo de corredores que han triunfado en las tres Grand Tours: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. El efecto de estamaa épica en la general fue inmediato. Aunque el portugués Afonso Eulálio conservó el liderato al compararlo maglia rosa, las diferencias se redujeron de manera dramática: Vingegaard se ubica como segundo a 3 minutos y 17 segundos, mientras que el austríaco Felix Gall escaló al tercer puesto a 3:34.

Más allá de la cima, la jornada fue devastadora para otros favoritos. Egan Bernal, quien intentaba mantenerse entre los fuertes, no pudo resolver el ritmo del Visma y cayó hasta el puesto decimoquinto, acumulando 6 minutos y 18 segundos de desventaja.

La iban del Blockhaus demostró una vez más su legendariedad en el Giro: construido a estrellas como Merckx, Fuente y Quintana, esta vez cayó ante Vingegaard, quien no solo volvió reversible el triunfo, sino que también echó a andar su campaña para la general con una contraste enmarcá. El Giro 2026 se reinventa hoy después del escenario imparable del campeón del Tours





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