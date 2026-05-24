Jonas Vingegaard gana la decimoquinta etapa del Giro de Italia

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ganó la decimoquinta etapa del Giro de Italia, disputada entre las localidades de Mirco Maestri y Milán. Vingegaard conservó su 'maglia rosa' después de una larga fuga en la que estuvo tranquilo en el pelotón.

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ganó la decimoquinta etapa del Giro de Italia, disputada entre las localidades de Mirco Maestri y Milán.

Vingegaard conservó su 'maglia rosa' después de una larga fuga en la que estuvo tranquilo en el pelotón. El pelotón estaba preparado para un largo preludio de la llegada masiva final, pero las dificultades podrían estar en los obstáculos típicos del entorno urbano en la ciudad de Milán.

El cuarteto formado por Vingegaard, Por detrás, Jonathan Milan y el resto de escapados, logró una ventaja de más de dos minutos sobre el pelotón y una velocidad media por encima de los 50 kilómetros por hora. La fuga entró en el circuito de Milán con una ventaja aún mayor y comenzó a bajar desde que el pelotón pasó por primera vez por la línea de meta.

Finalmente, Dversnes impuso su velocidad en el esprint final, mientras que los velocistas vieron cómo su esprint masivo se les escapaba de los dedos. La competencia se reanudará el martes con la decimosexta etapa, entre Bellinzona y Carì, con un recorrido corto pero trufado de puertos de segunda y tercera categoría, y con final en una subida de 11,7 kilómetros al 7,9 % de pendiente media





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