Jonas Vingegaard se corona virtualmente en el Giro de Italia tras su quinta victoria de etapa

El ciclista danés Jonas Vingegaard consolidó su título virtual en el Giro de Italia 2026 al ganar la etapa 20 en Piancavallo, asegurando así la clasificación general y uniéndose al exclusivo grupo de ganadores de las tres Grandes Vueltas.

El domingo 30 de mayo de 2026 se vivió uno de los momentos más decisivos del Giro de Italia 2026, al concluir la etapa 20 , una prueba de 199 kilómetros que partió de Gemona del Friuli y culminó en la cumbre de Piancavallo.

El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma | Lease A Bike, cruzó la meta en solitario, logrando así su quinta victoria de etapa en la carrera y consolidando un título virtual que parece inalcanzable para sus rivales. Con un tiempo de cinco horas, tres minutos y cincuenta y cinco segundos, Vingegaard mantuvo una velocidad media de 39,6 km/h, y su ataque decisivo se produjo a apenas 9,8 kilómetros de la cima, donde dejó atrás a los principales perseguidores, entre ellos el austríaco Felix Gall y el australiano Jai Hindley.

La contundencia de su fuga demostró una superioridad táctica y física que, a falta de la última jornada en Roma, le permite asumir el liderato absoluto del Giro y convertirse en el nuevo campeón indiscutido. Desde la primera etapa, Vingegaard había mostrado una constancia poco común entre los grandes favoritos, situándose siempre entre los primeros en la clasificación general y demostrando una gran resistencia en los tramos montañosos.

La ruta de la 20ª etapa se reveló como una de las más exigentes del evento, con pendientes pronunciadas y un ascenso final que puso a prueba la capacidad de escalada de todos los corredores. A diferencia de sus competidores, el danés supo elegir el momento preciso para lanzar su ofensiva, aprovechando el perfil del terreno y su excelente forma física, fruto de una preparación meticulosa que combinó entrenamiento en altitud y un plan de alimentación adaptado a la exigencia de la Gran vuelta.

El podio definitivo del Giro de Italia ya se perfila con claridad. En segunda posición se encuentra Felix Gall, quien ha mantenido una actuación sobresaliente durante toda la carrera, mientras que en la tercera plaza se ubica el australiano Jai Hindley, cuyo rendimiento ha sido constante y prometedor.

La última etapa, prevista para el lunes 1 de junio, será un recorrido llano que parte y llega en la histórica ciudad de Roma, destinado a los velocistas que buscarán el último triunfo de etapa. Para Vingegaard, la victoria de la etapa 20 no sólo representa un título de etapa más, sino la coronación de un sueño: unirse al selecto grupo de ciclistas que han logrado conquistar las tres Grandes Vueltas - Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España - un logro que lo coloca como una de las figuras más destacadas del ciclismo contemporáneo.

La emoción y la expectativa siguen en aumento, mientras los aficionados esperan el desenlace final de una edición que quedará marcada en los libros de historia





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jonas Vingegaard Giro De Italia 2026 Etapa 20 Felix Gall Jai Hindley

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paul Magnier ganador de la etapa 18 del Giro de Italia; Egan Bernal fue el mejor colombianoEl corredor Paul Magnier ganó la etapa 18 del Giro de Italia, mientras que el líder Jonas Vingegaard se defendió en la fracción y se mantiene en la pa...

Read more »

Éiner Rubio estuvo cerca del triunfo en la etapa reina del Giro de Italia; Sepp Kuss se quedó con la victoriaEl estadounidense Sepp Kuss, fiel compañero de equipo del líder Jonas Vingegaard en el Visma, ganó en solitario la etapa reina del Giro de Italia, la ...

Read more »

Jonas Vingegaard cerca del título del Giro de Italia 2026 y actualidad futbolera en LatinoaméricaResumen de las principales noticias deportivas: el líder del Giro de Italia defiende la camisota, colombianos destacados en la carrera, la final de la Champions League 2026, fichajes de Boca, el gol de Sinisterra y la definición de la Conferencia Oeste en la NBA.

Read more »

Jonas Vingegaard defiende liderato y se acerca al título del Giro de Italia; Envigado campeón del Torneo BetPlayJonas Vingegaard mantuvo la camiseta rosada en el Giro de Italia y se acerca al título, mientras Envigado se coronó campeón del Torneo BetPlay-I 2026. Además, se presentó la etapa 20 de alta montaña del Giro y Jhon Durán regresó a Envigado FC para preparar el Mundial 2026.

Read more »