Jonas Vingegaard y Egan Bernal tendrán mucho que decir en la alta montaña en la brutal etapa del sábado del Giro de Italia

La etapa 14 del Giro de Italia, entre Aosta y Pila (Gressan), se disputará entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 kilómetros y contará con cuatro puertos de montaña, uno de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera, incluido el aumento final a meta.

Jonas Vingegaard y Egan Bernal tendrán mucho que decir en la alta montaña : así será la brutal etapa del sábado del Giro de Italia se en una fase definitiva y, a dos días del final de la segunda semana de competencia, este sábado afrontará una jornada decisiva de alta montaña .

La etapa 14 se disputará entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 kilómetros y contará con cuatro puertos de montaña, uno de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera, incluido el ascenso final a meta. Para ser honesto, la verdad es que la he esperado desde que vi el recorrido del Giro. Me di cuenta de que era una de las etapas más dura





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