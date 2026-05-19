Jonathan Andic, hijo de Mango, detenido y llevado a juzgar por la muerte del fundador en una investigación en secreto

Se ha revelado la detención y el traslado a los juzgados de Jonathan Andic, hijo del creador de Mango, quien ha sido detenido en la investigación del fallecimiento del fundador que perdió la vida tras precipitarse al vacío en una zona montañosa a las afueras de Barcelona

Su hijo mayor, Jonathan Andic, fue detenido por la policía catalana durante la investigación del fallecimiento del fundador de Mango, que perdió la vida tras precipitarse al vacío en una zona montañosa a las afueras de Barcelona, en 2024.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra confirmaron la captura, que se llevó a cabo en una jornada clave para un expediente que, inicialmente, había sido archivado como un trágico percance deportivo. Tras el arresto, el hijo del empresario fue conducido directamente a los juzgados de la localidad de Martorell con el fin de someterlo a un nuevo interrogatorio, según reportó el diario barcelonés La Vanguardia.

El caso, no obstante, se maneja bajo estricto hermetismo; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña indicó que las actuaciones judiciales se encuentran actualmente declaradas bajo secreto de sumario. Una colombiana entre las tres mujeres asesinadas en incendio provocado para cometer un feminicidio en Españ





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