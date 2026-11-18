El alcalde Jonathan Vásquez responde al Presidente Abelardo de la Espriella sobre supuestos desvíos de 119 mil millones, citando obras públicas realizadas en Barrancabermeja.

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, mantuvo este miércoles una tensa polémica pública con el presidente del Senado, Abelardo de la Espriella, tras las acusaciones de corrupción formuladas por este último contra la administración municipal. La confrontación surgió después de que el jefe de la Cámara Alta presentara denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, alegando hechos ilícitos en la gestión de recursos públicos.

Defensa de la inversión de 119 mil millones

En respuesta a las imputaciones, Jonathan Vásquez publicó un mensaje en sus redes sociales donde desafió al presidente a demostrar la ubicación de 119 mil millones de pesos que, según se alega, fueron desviados o mal gestionados. El edil afirmó categóricamente que dichos fondos no se perdieron, sino que se materializaron en infraestructura física tangible dentro del municipio santandereano. Específicamente, el alcalde enumeró la construcción de colegios, granjas solares, mejoramiento de vías públicas y la ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado como la prueba irrefutable de la ejecución presupuestal.

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Contratación irregular con FonColombia

El origen del conflicto radica en una investigación iniciada por el gobierno sobre una contratación específica en la que la Alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos provenientes de regalías a FonColombia. Este fondo mixto opera bajo normas de derecho privado, lo que ha generado serias interrogantes por parte del Presidente Abelardo de la Espriella. Según la documentación examinada por el Ejecutivo, FonColombia adjudicó siete procesos contractuales con estos fondos sin publicarlos en el Secop II, la plataforma digital oficial donde la ciudadanía puede supervisar la transparencia en la inversión del dinero público.

Interrogantes sobre la licitación privada

Ante la falta de transparencia en los procesos de Secop II, el jefe del Senado planteó preguntas contundentes sobre la legalidad de las adjudicaciones. De la Espriella cuestionó públicamente por qué se optó por trasladar recursos de regalías a una entidad que contrata bajo derecho privado, evitando así el control público habitual. Además, señaló la escasa participación de oferentes en las licitaciones y la sospechosa concentración de contratos adjudicados a empresas vinculadas a una misma persona.

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Identificación del contratista cuestionado

La investigación mencionada también ha puesto en el centro del escándalo a un contratista específico identificado como Jorge Argüello, conocido bajo el alias de el Bachiller. La presencia de este nombre en los documentos revisados por el gobierno ha intensificado las críticas sobre la posible nexos de poder entre la administración municipal y los beneficiarios de los contratos millonarios. Las dudas expresadas por el presidente giran en torno a la justificación técnica y legal de estas concentraciones de contratos en manos de un solo agente económico.

Confrontación política y fondos del Milagro

Jonathan Vásquez aprovechó su respuesta para cambiar el terreno de la disputa, desviando la atención hacia el manejo de los recursos nacionales destinados al Fondo Milagro. Tras enumerar sus logros en infraestructura sin proporcionar un desglose financiero detallado ni números de contrato específicos, el alcalde retó al presidente a mostrar dónde se encuentran los recursos de dicho fondo. Esta estrategia buscaba equilibrar la balanza de acusaciones, transfiriendo la presión de la transparencia hacia la administración nacional.

Metáfora del lápiz frente a la pistola

Para cerrar su intervención, Jonathan Vásquez recurrió a una metáfora literaria y política muy contundente para defender su legado y su método de trabajo. El alcalde declaró: "Ud anda con una pistola, yo con un lápiz, y la historia ha demostrado con cuál de ellos es que se cambia el mundo". Esta frase, que posteriormente eliminó de sus plataformas, sirvió para simbolizar la diferencia entre el periodismo de investigación y la denuncia política, cuestionando si la represión legal puede vencer al trabajo documentado. La disputa entre la alcaldía santandereana y el Senado sigue abierta a la espera de los hallazgos oficiales de la Fiscalía General de la Nación.