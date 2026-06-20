Jorge Barón le da la 'patadita de la buena suerte' a Abelardo De La Espriella en campaña electoral

El video muestra a Jorge Barón llegando a las oficinas del candidato en Barranquilla para repetir un gesto que ya había tenido con De La Espriella años atrás. El candidato agradeció la visita del presentador y expresó su apoyo y su fe en que logrará la Presidencia.

El video muestra a Jorge Barón llegando a las oficinas del candidato en Barranquilla para repetir un gesto que ya había tenido con De La Espriella años atrás.

Un video protagonizado por el presentador Jorge Barón y el candidato presidencial Abelardo De La Espriella se convirtió en tendencia, luego de que el comunicador visitara al aspirante y le realizara la tradicionalLas imágenes fueron compartidas por el propio De La Espriella en sus redes junto con el mensaje: ‘Recibí la patadita de la buena suerte del legendario Jorge Barón. ¡Gracias por su apoyo, maestro!





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jorge Barón Abelardo De La Espriella Patadita De La Buena Suerte Campaña Electoral Presidencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iván Cepeda critica a Abelardo de la Espriella por anunciar acciones ante autoridades de EE.UU.El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó una serie de cuestionamientos contra su contendiente, Abelardo de la Espriella, en los que abordó temas relacionados con denuncias judiciales, investigaciones internacionales y la necesidad de un debate público entre ambos aspirantes.

Read more »

El presidente de Estados Unidos respalda al candidato colombiano Abelardo De la EspriellaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su apoyo al candidato colombiano Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, destacando su liderazgo y prometiendo apoyo internacional en caso de victoria.

Read more »

Trump reitera su apoyo a la campaña de Abelardo De La Espriella en ColombiaEl presidente Donald Trump reafirmó su respaldo al candidato colombiano Abelardo De La Espriella, destacando su liderazgo y compromiso con la ley y el orden, y prometiendo apoyo total en caso de ganar la elección. Trump enfatizó la importancia de los resultados para la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Read more »

Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván CepedaLos candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda llegan a segunda vuelta sin haber asistido a debates. Por eso, para los votantes ...

Read more »