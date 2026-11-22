El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destina COP 17.000 millones al programa Mi Finca Más Productiva para modernizar cultivos y ganadería con recursos técnicos e insumos.

La administración departamental liderada por el gobernador Jorge Emilio Rey ha ejecutado una transformación significativa en el sector agropecuario de Cundinamarca mediante la inversión de casi COP 17.000 millones. Este capital financiero se ha destinado específicamente a la conversión de parcelas ganaderas, frutales y caficultoras en modelos de progreso campesino sostenible.

Estrategia Mi Finca Más Productiva

El programa Mi Finca Más Productiva representa la columna vertebral de esta política pública, diseñada para garantizar que los agricultores cuenten con herramientas, asistencia técnica y recursos adecuados. Desde el inicio de la gestión en 2024, la estrategia ha priorizado cada eslabón de la cadena productiva, abarcando desde la renovación de praderas hasta la entrega de semillas certificadas y el fortalecimiento de cultivos de frutas y cacao.

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El objetivo central de esta iniciativa es lograr que los campesinos obtengan una mejor retribución económica por su labor diaria. La inversión contempla no solo el apoyo financiero, sino también el acompañamiento técnico permanente y la entrega de insumos necesarios para aumentar la productividad en cada parcela intervenida.

Inversión histórica en el sector cañero

El sector panelero ha sido uno de los principales beneficiarios directos de estos recursos, con un aporte cercano a los COP 2.437 millones. Estos fondos han impactado positivamente a 1.018 productores agrícolas a través de convenios establecidos en nueve municipios clave de la región.

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Los municipios seleccionados incluyen Caparrapí, Útica, Quebradanegra, Nocaima, Villeta, Vergara, Gachetá, Nimaima y La Peña. Las intervenciones permitieron realizar mejoras estructurales en trapiches, adecuar cubiertas y pisos de las instalaciones, e incorporar equipos modernos para reforzar tanto los cultivos de caña de azúcar como los procesos de procesamiento final.

Alianzas estratégicas en la industria cafetera

El café mantiene un lugar preponderante en la estrategia de desarrollo rural del departamento. Entre 2024 y 2026, se han destinado COP 2.541 millones gracias a una articulación eficiente de esfuerzos con la Federación Nacional de Cafeteros y treinta y dos municipios de Cundinamarca.

Esta colaboración bilateral ha permitido impulsar el desarrollo integral de la actividad cafetera y mejorar considerablemente la competitividad de los caficultores locales. La participación de la federación nacional asegura que los estándares de calidad y las mejores prácticas agrícolas se implementen de manera uniforme en las zonas productivas.

Impacto transversal en múltiples cultivos

La diversidad climática de Cundinamarca requiere un enfoque multidisciplinario que abarca desde la ganadería hasta cultivos de alto valor como el cacao y el fríjol. Para el sector ganadero, se han destinado casi COP 3.000 millones, beneficiando directamente a 1.252 unidades productivas del departamento.

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Los productores de fríjol recibieron cerca de COP 1.100 millones, lo cual permitió asistir a 482 unidades productivas distribuidas en once municipios. Por su parte, los cultivadores de fruta accedieron a COP 949 millones en ayudas, impactando a 2.127 unidades productivas.

La papa y el cacao también han sido prioritarios, con COP 578 millones para 276 unidades productivas de papa y casi COP 590 millones para 601 unidades de cacao en nueve municipios. Estas intervenciones incluyeron la producción de material vegetal en Yacopí y una alianza crucial con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Renovación de praderas y futuro agrícola

La segunda línea de acción del programa se concentró en la renovación y el mejoramiento de praderas ganaderas para garantizar la sostenibilidad del ganado local. Marcos Barreto, secretario del Agrocampesinado de Cundinamarca, destaca que este proyecto combina voluntad política con previsión para el futuro.

Barreto afirma que convertir cada metro de finca en un territorio productivo es un beneficio conjunto que posiciona al departamento como un referente agrícola en Colombia. La meta final es fortalecer el arraigo de las familias campesinas y garantizar su permanencia en los territorios con ingresos dignos y estables.