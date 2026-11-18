El doctor Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro es nombrado interventor de Nueva EPS para gestionar sus 11,5 millones de afiliados y enfrentar una deuda de 22,5 billones con la red de salud.

El doctor Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro asumió este miércoles como el nuevo agente interventor de la Nueva EPS, la entidad aseguradora con la mayor cantidad de afiliados en Colombia, alcanzando los 11,5 millones de usuarios. Este nombramiento oficializa el cuarto mes del mandato del presidente Abelardo de la Espriella y marca la segunda intervención de la aseguradora bajo la actual administración, sucediendo a Roberto Solano. La resolución fue firmada por la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, quien ratifica el movimiento para que Gutiérrez lidere la gestión de la compañía en un contexto de profunda crisis financiera.

Reto Financiero y Deuda de 22,5 Billones

El nuevo interventor se enfrenta a un panorama económico crítico donde Nueva EPS cierra el año 2024 con pérdidas de 4,8 billones de pesos y un patrimonio negativo de 11,9 billones. Los pasivos totales de la aseguradora se dispararon a 22,5 billones, lo que representa un incremento del 265,4 % en apenas un año, superando ampliamente el valor de sus activos que se calculan en 10,6 billones. La entidad reportó una utilidad bruta negativa de 4,23 billones en 2024, alejándose de los 0,58 billones de 2022 y los 0,39 billones de 2023 antes de la intervención inicial.

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La insolvencia operativa es evidente al comparar los ingresos con los costos: la EPS recibió 22,2 billones de pesos durante 2024, principalmente por concepto de la unidad de pago por capitación (UPC), pero destinó 26,4 billones exclusivamente a cubrir la prestación de servicios médicos. Esta brecha estructural ha generado una acumulación de deudas por 22,5 billones, de las cuales 9,51 billones corresponden a cuentas por cobrar, siendo la mayor proporción obligaciones del Estado, principalmente de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres). Además, existe una deuda específica de 5,49 billones asociada a los llamados Deudores del Sistema que compromete la liquidez de la compañía.

Impacto en Prestadores y Hospitalarios

La situación crítica de Nueva EPS impacta directamente a la red de prestadores de servicios de salud, ya que la aseguradora encabeza la lista de deudas con 8,35 billones de pesos, según el último estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). De este monto total, 5,94 billones se encuentran vencidos, lo que significa que el 71,2 % de la deuda está en mora, un aumento desde el 67 % registrado en diciembre de 2025. Esta sola entidad concentra cerca del 30 % de toda la deuda reportada por los hospitales, reflejando una tensión severa con la red clínica.

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La presión sobre los prestadores también se manifiesta en el crecimiento acelerado de la mora; la deuda de Nueva EPS aumentó en 1 billón de pesos entre diciembre de 2025 y junio de 2026, lo que equivale a un incremento del 13,8 %. Este desequilibrio financiero ha provocado que una parte significativa de los recursos esperados no ingrese a las cuentas de la aseguradora, limitando la disponibilidad de activos para atender pagos a clínicas y hospitales. La situación obliga a una gestión urgente para evitar el colapso total de los flujos de caja hacia los proveedores de salud.

Horizonte de Intervención y Próximos Pasos

La gestión de Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro se enmarca en un periodo de intervención extendida que concluye en abril de 2027, fecha pactada después de que el Ministerio de Salud ordenara ampliar la medida por 12 meses en abril de 2024, bajo la órden del entonces presidente Gustavo Petro. Desde entonces, la aseguradora ha estado bajo administración de la Supersalud para intentar regularizar su situación operativa y financiera. El objetivo principal de la administración De la Espriella es salvar a la Nueva EPS agilizando la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos que están represados y han sido objeto de quejas y tutelas por parte de los usuarios.

Para los más de 11 millones de usuarios que dependen de esta entidad, el futuro en salud dependerá de la capacidad del nuevo interventor para estabilizar las cuentas y restablecer la confianza con la red de prestadores. La intervención busca no solo sanear la balanza financiera, sino también garantizar la continuidad del servicio en un sistema de salud que requiere una solución estructural duradera. La comunidad médica y financiera observará de cerca las primeras medidas que adopte Gutiérrez para enfrentar el desequilibrio en las cuentas y la urgencia de liquidar los pagos atrasados.