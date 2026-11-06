Jorge Jesus confirma que no convocará a Cristiano Ronaldo en la próxima lista de Portugal

El seleccionador Jorge Jesus anuncia que Cristiano Ronaldo no participará en los próximos partidos de la Liga de Naciones, respetando su decisión de retirarse de la selección portuguesa después de 41 años y 223 apariciones internacionales.

El seleccionador portugués Jorge Jesus declaró oficialmente que no convocará al histórico delantero Cristiano Ronaldo en la lista de jugadores anunciada este viernes para la fase final de la Liga de Naciones. Este anuncio llega un día después de que Ronaldo confirmara su retira definitiva de la selección nacional de Portugal, cerrando así un capítulo significativo en la historia del fútbol lusitano. Jesus confirmó su intención inicial de incluir al astro en las convocatorias, pero subrayó la necesidad de respetar la decisión unilateral tomada por el jugador de 41 años, quien milita actualmente en el club saudí Al-Nassr.

Detalles Técnicos y Próximos Partidos

Portugal cierra ahora la fase de grupos de la competición con un contexto favorable, ya que está clasificada para los cuartos de final programados para marzo. Los dos próximos encuentros determinarán el cierre de esta ronda preliminar, comenzando con la recepción a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga. Posteriormente, el equipo luso se desplazará para jugar contra Gales tres días más tarde, el 17 de noviembre. Tras cuatro jornadas disputadas y cuatro victorias consecutivas, Portugal domina claramente este grupo en el que también compite Noruega, garantizando así su paso a la siguiente eliminatoria con autoridad.

Also read Jorge Jesus, sobre la salida de Cristiano Ronaldo: “La decisión es suya”

Posiciones de los Actores Involucrados

Cristiano Ronaldo anunció su retirada a través de su cuenta de Instagram, declarando que era el momento de devolver la camiseta con el número siete a la selección. El quintuple Balón de Oro explicó que esta temporada en Arabia Saudita podría ser la última de su carrera deportiva, aunque mantuvo una postura respetuosa hacia su seleccionador. Por su parte, Jorge Jesus, de 72 años, explicó en rueda de prensa que aunque pensaba hablar con el delantero, su decisión debe ser honrada. El técnico insistió en que todas sus decisiones se tomaron pensando en el bienestar del equipo colectivo y negó sentirse culpable por la marcha de su máximo goleador.

Impacto y Novedades en la Lista de Convocados

La lista presentada por Jorge Jesus incluye a dos debutantes oficiales: el delantero centro Gustavo Varela, máximo goleador del campeonato italiano con el Monza, y el lateral derecho del Oporto, Alberto Costa. Esta convocatoria también refleja cambios importantes en la rotación del plantel, marcados por las ausencias de Nuno Mendes y Francisco Conceição, quienes se encuentran lesionados. Por el contrario, la lista cuenta con el retorno de varios jugadores clave que habían estado fuera de acción reciente, demostrando la profundidad del talento disponible en la liga portuguesa y en los clubes europeos de primer nivel.

Advertisement

Regreso de Jugadores y Proyección Futura

Entre los jugadores que regresan a la órbita nacional destacan Rodrigo Mora de la AS Roma, Geovany Quenda del Chelsea, Mateus Fernandes del Tottenham y Carlos Forbs del Club Brujas. Estos retornos suman experiencia y variedad táctica al esquema que Jorge Jesus diseñará para los dos últimos compromisos del grupo. La integración de estos elementos busca maximizar el rendimiento del equipo en los partidos contra Dinamarca y Gales, asegurando una conclusión sólida antes de la fase eliminatoria en marzo. La transición sin Ronaldo no solo implica un cambio deportivo, sino también un momento simbólico para la identidad de la selección portuguesa en los próximos años.

Resolución del Conflicto y Nuevo Comienzo

Este episodio marca el cierre definitivo de la tensa situación surgida a finales de septiembre, cuando Ronaldo acusó al seleccionador de faltarle al respeto al hacerle calentar sin darle entrada en el partido contra Noruega. La sanción simbólica de suspensión de 30 días aplicada entonces había dejado la puerta abierta a un posible regreso, pero la decisión final del jugador ha sellado su despedida. La prensa y la afición ahora se centran en cómo Jorge Jesus logrará mantener la racha de victorias y consolidar un nuevo bloque sin la figura central de los últimos quince años. La selección de Portugal debe ahora enfocarse plenamente en los desafíos deportivos inmediatos.