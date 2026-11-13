Jorge Luis Pinto critica la defensa de Atlético Nacional con Lucas González

Jorge Luis Pinto calificó de recocha táctica el funcionamiento defensivo de Atlético Nacional, líder de la Liga Betplay 2-2026 con 39 puntos.

Atlético Nacional atraviesa un buen momento en resultados y es líder de la Liga Betplay 2-2026 con 39 puntos, aunque su funcionamiento defensivo genera dudas. El experimentado entrenador Jorge Luis Pinto cuestionó duramente el trabajo del técnico Lucas González y calificó de 'recocha táctica' el comportamiento del equipo verdolaga cuando no tiene la pelota. Sus declaraciones fueron hechas a ESPN Colombia.

El extécnico de la Selección Colombia cuestionó la manera como Atlético Nacional se organiza para defender, los espacios que concede a sus rivales y la falta de coordinación colectiva para recuperar el balón. Sus palabras llegan mientras el equipo se prepara para dos compromisos determinantes ante Once Caldas.

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Críticas de Pinto a la defensa de Nacional

Jorge Luis Pinto sostiene que Atlético Nacional, con Lucas González como entrenador, presenta un caos defensivo y no logra organizarse en bloque. El técnico afirmó que mantiene su postura y que se sentaría a discutirla con quien quiera, pues ya habló del tema con varios colegas.

Según Pinto, al conjunto antioqueño le falta orden para defender en bloque, ejercer presión y disputar la recuperación de la pelota. El entrenador señaló que el equipo no tiene bloque, no tiene presión y no muestra colectividad en defensa, además de que sus jugadores no pelean cada balón.

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El técnico explicó que esa falta de estructura hace que Atlético Nacional reciba mucho ataque y que juegue con la línea de cuatro encima del área. Pinto también reconoció que no esperaba un comportamiento defensivo como el que hoy muestra el equipo.

Para el entrenador, el problema no se limita a la ubicación de los defensores, sino que comienza en la presión que debe ejercer todo el equipo cuando pierde la posesión. Pinto indicó que Nacional no presiona de manera adelantada y que, en la pérdida del balón, difícilmente recupera la pelota.

Pinto concluyó que un equipo sin ese equilibrio táctico entre defensa y ataque no lo considera un protagonista en el mundo del fútbol. Su evaluación se centra en la estructura colectiva más que en nombres individuales.

Pinto compara el trabajo de David González

Jorge Luis Pinto puso como ejemplo a David González, actual entrenador del América de Cali, por el equilibrio que muestra entre sus líneas. Para el exseleccionador, el conjunto caleño es un equipo bonito, muy equilibrado en defensa y en ataque.

Pinto recordó que David González también dirigió a Millonarios y que en ese club no tuvo la suerte en las finales. El técnico sugirió revisar qué ocurre en esas instancias, aunque destacó el trabajo actual de González en América.

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Según Pinto, David González hace en América un trabajo brillante y atractivo, con buen trato de pelota y buen posicionamiento del equipo en el campo de juego. Esa comparación fue el contraste que el entrenador usó para reforzar sus críticas a Atlético Nacional.

Partidos ante Once Caldas esta semana

Atlético Nacional enfrentará a Once Caldas este sábado a las 3:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, por la última jornada de la fase de todos contra todos de la Liga Betplay 2-2026. El duelo llega en un momento en que el equipo dirigido por Lucas González busca cerrar la fase con el mejor cierre posible.

El conjunto verdolaga ya aseguró el primer lugar de la clasificación con 39 puntos. Esa posición le permite llegar al partido del sábado con la tabla definida en la primera posición, mientras el cuestionamiento sobre su rendimiento defensivo sigue abierto.

Posteriormente, el martes a las 6:30 p.m., Atlético Nacional volverá a enfrentar al equipo de Manizales, esta vez por la Copa Colombia y en busca del tiquete a la final. La serie está igualada 1-1, por lo que el partido del martes determinará quién avanza a la final de la competencia.