El compositor y CEO de Sony Music Publishing presenta su obra Identidad con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Conoce los detalles del estreno y el programa.

Este sábado, la Orquesta Filarmónica de Medellín presenta el último concierto de su temporada actual en el Teatro Metropolitano. El evento cierra con el estreno mundial de la obra Identidad, una composición musical creada específicamente para esta ocasión y diseñada alrededor del concepto central que definió toda la temporada artística.

Origen y Contexto de la Obra Identidad

La pieza Identidad tiene una duración aproximada de diez minutos y fue comisionada directamente a Jorge Mejía. Este destacado compositor y pianista colombiano, quien se desempeña como presidente y director ejecutivo (CEO) de Sony Music Publishing para Latinoamérica y Estados Unidos Latino, es la figura central detrás de esta creación. La obra busca explorar la complejidad del ser humano y cómo las experiencias vitales moldean nuestra esencia sin perder nuestros orígenes.

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Jorge Mejía reside en Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas, un periodo durante el cual ha mantenido un perfil artístico y profesional muy activo. A pesar de la distancia geográfica, su conexión con la cultura local permanece intacta. La composición refleja esa búsqueda constante de equilibrio entre las costumbres adquiridas en el extranjero y las raíces profundas que lo vinculan con su infancia en Bogotá.

Inspiración Musical y Proceso Creativo

La semilla musical de Identidad nació en un momento inesperado durante el Ibagué Festival. Según relata el propio Mejía, la inspiración llegó cuando escuchó a un grupo de estudiantes, quienes practicaban afuera de su cuarto, cantar música llanera. Esa melodía y sus acordes se convirtieron en la base estructural de la pieza. La idea original se desarrolla a lo largo de la obra, apareciendo de forma evidente en algunos pasajes y volviéndose casi irreconocible en otros, pero siempre presente como la raíz fundamental.

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Esta técnica musical simboliza directamente el concepto de identidad que busca transmitir la obra. Para Mejía, la identidad es aquello que nos define como personas y que nos permite ser quienes somos a pesar de los cambios y las transformaciones que ocurren a lo largo de la vida. La música sirve como el vehículo para expresar esta continuidad interna frente a la evolución externa.

Trayectoria Profesional y Artística

La carrera de Jorge Mejía se distingue por su dualidad exitosa entre la dirección ejecutiva y la creación artística. Nacido en Bogotá, se trasladó a Miami a la edad de trece años. Su formación musical de alto nivel incluye estudios en el New England Conservatory of Music y en la Universidad de Miami. Su ascenso en la industria musical comenzó en 1997, cuando ingresó a Sony como becario, hasta alcanzar la presidencia y el cargo de CEO para la región en 2019.

Su reconocimiento artístico incluye una nominación al Latin Grammy en 2018 por su obra Preludio en fa mayor para piano y orquesta. Además de sus responsabilidades corporativas, Mejía se considera principalmente un narrador de historias que utiliza el sonido como lenguaje. Sus composiciones suelen comenzar con palabras o historias ficticias, como en su reciente proyecto If these walls could talk, que grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres y que se basa en la historia imaginada de un edificio en Miami.

Programa Musical y Próximos Pasos

El estreno de Identidad formará parte de un programa musical que también incluye obras de la tradición clásica europea. El concierto presentará Preludio a la siesta de un fauno, del compositor francés Claude Debussy, y la Sinfonía N. 2 del compositor alemán Johannes Brahms. La dirección orquestal de esta función final estará a cargo de Ana María Patiño-Osorio, quien ejerce como directora titular de la orquesta.

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La intención del compositor es que el público se identifique profundamente con la pieza y sus temas. Tras este estreno en Medellín, Jorge Mejía planea expandir Identidad hasta convertirla en un concierto completo para piano. Asimismo, está programado su regreso a Colombia en marzo del próximo año, fecha en la que presentará If these walls could talk acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Colón.