Jorman Campuzano y el peso emocional del clásico Nacional-Pereira

Jorman Campuzano reflexiona sobre su trayectoria y la importancia del duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira, un encuentro cargado de historia personal.

El enfrentamiento programado entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira este sábado a las 6:10 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, transmitido por Win Sports +, trasciende lo deportivo para Jorman Campuzano. Para este centrocampista, estos choques representan un viaje al origen de una carrera marcada por la resiliencia y la gratitud.

El origen profesional en Pereira

Deportivo Pereira fue el club que abrió las puertas del fútbol profesional a Jorman Campuzano en 2015. Este paso permitió consolidar el sueño de un joven que llegó a Bogotá siendo adolescente, cargando una maleta llena de ilusiones y la esperanza de encontrar una oportunidad real en el deporte rey.

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La capital colombiana no lo recibió con los brazos abiertos durante sus inicios. En su búsqueda de estabilidad, Campuzano enfrentó puertas cerradas, trabajos informales y noches durmiendo en la calle. Hubo momentos críticos en los que la meta de convertirse en futbolista profesional parecía un horizonte imposible de alcanzar.

No obstante, encontró solidaridad inesperada. Algunos hinchas de Millonarios le tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Existe una ironía notable en este detalle, ya que el tiempo haría que el futbolista terminara defendiendo la camiseta del rival histórico de los embajadores bogotanos.

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Trayectoria internacional y tragedia

Su etapa en el conjunto matecaña sirvió como el trampolín definitivo para dar el salto a Atlético Nacional. Allí obtuvo una vitrina importante y comenzó a proyectarse como un jugador de alto nivel. En 2019 dio el siguiente gran paso al llegar a Boca Juniors, institución en la que permaneció durante cinco años.

Durante su estadía en Argentina, hubo un breve paréntesis en el fútbol de Turquía. La experiencia en el club xeneize permitió a Campuzano conocer la dimensión de una institución gigante, disputar competencias de alto nivel y vivir situaciones que enriquecieron su perfil deportivo.

Sin embargo, ese período también estuvo marcado por la tragedia personal más dolorosa de su vida: la muerte de su hijo. El golpe fue tan profundo que llevó al mediocampista a cuestionar seriamente su continuidad en el fútbol profesional.

Resiliencia y regreso a Medellín

"No quería jugar más al fútbol", confesó Campuzano al recordar aquel episodio oscuro. Esta declaración revela la magnitud del sufrimiento que atraviesó y ayuda a entender la fortaleza necesaria para reconstruir su vida. No solo debió recuperarse como atleta, sino que también tuvo que encontrar razones para seguir adelante como ser humano.

El paso del tiempo, el apoyo incondicional de sus seres queridos y su amor por el deporte le permitieron regresar a las canchas. Esta recuperación emocional fue clave para continuar con una carrera que aún tenía mucho por ofrecer al alto nivel competitivo.

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Su regreso a Atlético Nacional en 2024, inicialmente a préstamo y posteriormente en propiedad tras las negociaciones con Boca Juniors, significó reencontrarse con una institución familiar. Allí había dejado buenas sensaciones en visitas anteriores, consolidando un vínculo especial con la afición.

Valor deportivo en el medio campo

Actualmente, Jorman Campuzano es uno de esos futbolistas que no necesitan grandes reflectores para volverse indispensables en el esquema. En la cancha representa equilibrio, orden y capacidad de recuperación defensiva.

Es el jugador que realiza el trabajo sucio que no aparece en las estadísticas tradicionales. Su gestión permite que otros compañeros tengan la libertad necesaria para crear y sostener el funcionamiento colectivo del equipo.

También se ha convertido en una voz importante dentro del vestuario. Al conocer las dificultades de la vida real y haber tenido que levantarse después de caer, entiende profundamente el valor de las oportunidades.

Para Campuzano, el duelo contra Pereira este sábado mantiene el mismo significado especial que siempre ha tenido. Es un recordatorio constante de de dónde vino y de cómo la memoria y el corazón son tan importantes como los pies al momento de competir en el escenario del Atanasio Girardot.