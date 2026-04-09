Jornada de Protestas en Colombia: Campesinos y Oposición Rechazan Aumentos en el Impuesto Predial

Gremios campesinos, organizaciones ciudadanas y sectores de oposición convocan a protestas el 9 de abril en Colombia, en rechazo a los incrementos en el impuesto predial derivados de la actualización catastral. La Resolución 2057 del IGAC es el detonante. Se esperan manifestaciones y bloqueos viales en varios departamentos. El gobierno defiende el catastro multipropósito.

Colombia se prepara para una jornada de protestas el 9 de abril, convocada por una coalición de gremios campesinos, organizaciones ciudadanas y sectores de oposición. El detonante principal es la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ( IGAC ), emitida el 30 de diciembre de 2025, que actualizó los avalúos catastrales de propiedades en 527 municipios.

Esta actualización ha provocado incrementos significativos en el impuesto predial para numerosos propietarios, generando un profundo malestar en diversos sectores de la sociedad colombiana. Se anticipan concentraciones y plantones en las plazas principales de departamentos clave como Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Antioquia y Atlántico. Además, se esperan bloqueos intermitentes en importantes vías nacionales, especialmente aquellas que conectan zonas productivas con las principales ciudades del país. Sectores como el transporte y el comercio son los que se prevé que experimentarán las mayores afectaciones debido a los posibles cierres viales durante la jornada de protesta. La convocatoria refleja una creciente preocupación por el impacto de las políticas gubernamentales en el sector rural y una demanda de soluciones a las problemáticas económicas que enfrentan los ciudadanos.\El pliego de peticiones de los convocantes se centra en cuatro puntos clave que reflejan la insatisfacción y las demandas de los diferentes grupos involucrados. En el departamento de Atlántico, Asoganorte —la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte— lidera la movilización. Su director ejecutivo, Jorge Rodríguez, ha anunciado plantones y marchas para el 9 de abril en municipios estratégicos como Campo de la Cruz, Malambo y Sabanalarga, además del distrito de Barranquilla. La preocupación principal en el departamento se enfoca en el impacto de la actualización catastral en los predios rurales. Rodríguez advierte que la aplicación masiva del ajuste, sin una revisión individualizada de cada propiedad, ha resultado en aumentos considerados insostenibles por el gremio. Se han detectado casos extremos, donde el impuesto predial ha aumentado drásticamente, pasando de sumas relativamente bajas a millones de pesos, lo que ha generado una gran preocupación y temor entre los propietarios. La disparidad en la antigüedad de la actualización catastral, que en algunos municipios como Malambo y Sabanalarga data de hace cinco años, y en otros alcanza los quince años, añade complejidad a la situación. Rodríguez alerta sobre la posibilidad de una progresiva desaparición de la ganadería y la agricultura en la región si no se corrigen estas distorsiones. “Tenemos que defendernos porque vamos a quedar sin tierras”, concluye el dirigente gremial, reflejando la urgencia y determinación de los afectados.\El presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente el catastro multipropósito en una reunión del consejo de ministros, argumentando que forma parte integral de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016, firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que su implementación es obligatoria. Para el mandatario, el objetivo fundamental de esta herramienta es asegurar que los grandes propietarios de tierras paguen impuestos acordes al valor real de sus predios, y no incrementar la carga fiscal para los campesinos. Petro acusó a la oposición de mentir a los ciudadanos, enfatizando que el propósito del catastro multipropósito es que los terratenientes asuman su responsabilidad tributaria sobre la tierra. En relación con el aumento específico en los recibos del impuesto predial, el presidente señaló que la responsabilidad recae en los concejos municipales, quienes son los que determinan la tasa impositiva. Según Petro, algunos concejos municipales han aprovechado la actualización catastral para aumentar la tasa del impuesto y culpar al gobierno, mientras que otros han optado por disminuirla. Esta declaración evidencia la complejidad del problema y la necesidad de una comprensión clara de las responsabilidades en la fijación del impuesto predial





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