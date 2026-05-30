Jornada de vacunación masiva en Montería busca ampliar cobertura y proteger a la población

Montería despliega una jornada de vacunación con 21 puntos habilitados para aplicar vacunas contra influenza, sarampión, rubeola, VPH, fiebre amarilla y más, dirigida a niños, adultos mayores, personal de salud y viajeros, con el fin de prevenir enfermedades de alto impacto.

La ciudad de Montería , en el departamento de Córdoba, ha organizado una jornada de vacunación masiva que se lleva a cabo desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización y garantizar la protección de la población contra diversas enfermedades prevenibles.

La iniciativa, impulsada por las autoridades de salud local, ha habilitado un total de 21 puntos de vacunación distribuidos en diferentes centros de salud, hospitales, comerciales y sedes institucionales de la ciudad, facilitando el acceso a la comunidad en general. Durante esta jornada se aplicarán vacunas clave para grupos específicos.

La vacuna contra la influenza está dirigida a niños menores de 1 año, niños de 1 a 5 años, personal de salud, personas en alto riesgo y mayores de 60 años, con el fin de que completen su esquema de vacunación y estén protegidos frente a esta enfermedad respiratoria. Asimismo, se ha priorizado la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niños, niñas y jóvenes de entre 9 y 17 años, como parte de las estrategias de prevención de cáncer cervicouterino y otras patologías asociadas.

Adicionalmente, la vacuna contra el sarampión y la rubeola será disponible para viajeros, personal de salud y personas en alto riesgo, reforzando la inmunidad ante enfermedades altamente contagiosas. La vacuna contra la fiebre amarilla también se incluye en esta jornada, dirigida a personas de 1 a 59 años, viajeros y talento humano en salud, especialmente en un contexto donde esta enfermedad representa un riesgo en ciertas zonas endémicas.

Las autoridades recuerdan que la vacunación es un acto de prevención y cuidado colectivo, y que con esta jornada se busca no solo completar esquemas, sino también aumentar la cobertura general y proteger a la población de enfermedades de alto impacto.

Los puntos de vacunación habilitados en Montería incluyen: Acción Salud Para Todos SAS; ESE Vidasinú Centro de salud La Candelaria; ESE Vidasinú Centro de salud Rancho Grande; ESE Vidasinú Centro de salud Simón Bolívar; ESE Vidasinú Centro de salud Sucre; ESE Vidasinú Centro de salud Villa Cielo; SANITAS / Montería CC Nuestro; CIS COMFAMA Montería; GESTAR SALUD de Colombia; ESE Vidasinú Hospital Camilo Torres; ESE Vidasinú Hospital Cantaclaro; ESE Vidasinú Hospital El Amparo; ESE Vidasinú Hospital La Gloria; ESE Vidasinú Hospital La Granja; Medicina Integral S.A. Magisterio; Medicina Integral S.A.

Sede Centro; Dirección de Sanidad Batallón Brigada 11; Dirección de Sanidad Policía Montería; Virrey Solis IPS S.A. Perla del Sinú; Centro Comercial Nuestro y Centro Comercial Buenavista. Con esta amplia red, se espera facilitar la accesibilidad y motivar a la ciudadanía a participar en la jornada, reforzando así la inmunización comunitaria





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