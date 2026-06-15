Jornada festiva con cuatro partidos del Mundial 2026 y clasificación de la Selección Colombia femenina

Colombia celebra un día festivo con cuatro encuentros de la Copa del Mundo 2026, incluido el duelo entre Suecia y Túnez por el Grupo F. La Selección Colombia femenina aseguró su cupo al Mundial y aspira al título de la Conmebol Liga de Naciones. Además, se presentan movimientos en la Liga BetPlay, bajas en el ciclismo colombiano y una emotiva historia de un aficionado con discapacidad.

El festivo en Colombia estará marcado por una intensa jornada futbolística con cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los aficionados podrán seguir los encuentros a través de los canales de transmisión autorizados. La primera fecha del Grupo E dejó sorpresas: Ecuador cayó derrotado mientras Alemania logró una contundente goleada. En un partido lleno de emoción, Japón rescató un punto agónicamente contra Países Bajos, en un choque que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el último minuto.

Por otro lado, la Selección Colombia femenina aseguró su clasificación a la Copa del Mundo y ahora se enfoca en la conquista del título de la Conmebol Liga de Naciones, un torneo que reúne a las mejores selecciones sudamericanas. En el ámbito local, Pablo Ceppelini, exjugador de Nacional, despierta interés en un equipo de la Liga BetPlay, mientras que en Cali, el técnico Dudamel ha exigido un fichaje y las directivas trabajan en la negociación con un exjugador del América.

Además, el Grupo F del Mundial tendrá un vibrante duelo entre Suecia y Túnez, prometiendo otro espectáculo continental. En el ciclismo, algunos colombianos decepcionaron en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con dos abandonos que generan análisis sobre el rendimiento de la delegación. También destaca la historia de un niño con discapacidad de Sincelejo que viajará para apoyar a la Selección Colombia, un ejemplo de superación y pasión.

Finalmente, el programa de radio con Hernán Peláez y Martín De Francesco continúa siendo un espacio esencial para la conversación futbolera, con resultados, análisis, anécdotas y humor que capturan la memoria e identidad del deporte en el país





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