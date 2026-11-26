La Fundación Hospital San Vicente celebra tres décadas de la jornada No más ciegos por diabetes, detectando retinopatía temprana en 15.000 pacientes con recursos.

El barrio Sevilla en Medellín se transforma cada año en un epicentro de atención médica especializada durante una jornada que ya celebra su trigésima aniversario. Profesionales de la salud, incluyendo optometristas, enfermeras y estudiantes, abandonan sus agendas habituales para trasladarse al Hospital San Vicente Fundación en el Área de la Salud. Este movimiento colectivo tiene un propósito específico y medible: llevar a cabo la campaña gratuita No más ciegos por diabetes, una iniciativa que ha realizado 15.000 valoraciones a pacientes diabéticos de la ciudad y municipios cercanos desde su inicio.

Cronología y mecanismos de la campaña sanitaria

La fecha clave para esta edición en 2026 marca tres décadas de existencia ininterrumpida del programa. La organización logística requiere que los participantes pospongan citas sociales y laborales, consolidando una red de apoyo voluntario que depende de la dedicación de múltiples especialistas. El hospital ha mantenido su respaldo institucional desde los primeros años, facilitando el espacio y la infraestructura necesaria para recibir a miles de personas.

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El mecanismo de detección se basa en la evaluación oftalmológica directa, enfocada en identificar daños oculares antes de que sean irreversibles. Esta estructura permite que la campaña alcance a poblaciones que, de otro modo, tendrían acceso limitado a servicios de salud visual de alta complejidad. La continuidad anual garantiza que las estadísticas y los casos atendidos se acumulen en una base de datos sólida que refleja la salud ocular de la comunidad.

Causas médicas y prevalencia global de la ceguera

La retinopatía diabética constituye la complicación principal que motiva esta intervención clínica, deteriorando progresivamente los vasos sanguíneos de la retina. Cuando los niveles de glucosa no se controlan adecuamente, la alta concentración de azúcar daña las estructuras oculares, lo que puede derivar en hemorragias internas y desprendimiento de retina. Según el Atlas de la Diabetes 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, el 23% de las personas con diabetes en el mundo presenta algún grado de retinopatía.

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Un dato crítico establecido por la misma fuente es que el 11% de los diabéticos globales sufre una forma de la enfermedad que amenaza directamente su visión. En Colombia, la diabetes es una de las patologías más comunes, y la falta de control adecuado acelera el daño ocular. La prevención de esta discapacidad visual requiere monitoreo constante, ya que el daño acumulado en los vasos sanguíneos es difícil de revertir una vez alcanza etapas avanzadas.

Posiciones de los especialistas y roles de los actores

Juan David Bravo, oftalmólogo y docente de la Universidad de Antioquia, concibió esta iniciativa en 1996 para atacar directamente el problema de la detención tardía de la ceguera. La médica Mabel Cristina Ospina, quien lleva 20 años participando en el programa, destaca que muchos oftalmólogos y retinólogos de la ciudad regalan su tiempo para apoyar esta causa. Su participación voluntaria es el pilar operativo que permite que las 15.000 valoraciones se realicen sin costo para los usuarios.

Los estudiantes de las facultades de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, el CES, la Universidad de Antioquia y la EIA también tienen un rol fundamental. Su presencia en la jornada No más ciegos por diabetes les permite aprender sobre la patología mientras brindan asistencia real a los pacientes. Esta integración educativa asegura la sostenibilidad del conocimiento técnico y refuerza el compromiso de las nuevas generaciones con la salud pública.

Impacto en pacientes y próximos pasos estratégicos

Las cifras reveladoras muestran que en las últimas ediciones, cerca del 18% de los pacientes evaluados ya presentaba retinopatía diabética, y muchos no tenían síntomas al momento de la consulta. La oftalmóloga Ospina señala que el silencio de la enfermedad en sus fases iniciales es peligroso, ya que la pérdida de visión súbita suele indicar un daño avanzado. El diagnóstico temprano es la única vía para cambiar definitivamente el avance de la condición y evitar la ceguera total.

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Entre los logros de tres décadas, Mabel Cristina Ospina resalta la consecución de la adherencia de pacientes que utilizan esta jornada como su única evaluación oftalmológica anual. La meta actual incluye ampliar la cobertura a zonas alejadas donde no hay personal médico ni centros de salud. Los desafíos persistentes incluyen las barreras para recibir atención en el EPS y la necesidad de seguir generando conciencia sobre el control del azúcar para prevenir estas complicaciones visuales.