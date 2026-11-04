Jornada veterinaria gratuita para mascotas de recicladores en Medellín

La Alcaldía de Medellín ofrece servicios de salud animal gratuitos para mascotas de recicladores el 4 de noviembre, en reconocimiento a su labor ambiental y reciclaje de residuos.

La administración distrital de Medellín llevará a cabo una jornada especial de atención veterinaria dirigida exclusivamente a las mascotas de los recicladores el miércoles 4 de noviembre. Esta iniciativa busca reconocer el aporte fundamental que realizan estos trabajadores en la gestión ambiental de la capital antioqueña, garantizando el bienestar de sus animales de compañía mediante servicios de salud completos y sin costo alguno.

Detalles de la Jornada Veterinaria Gratuita

La secretaria (e) de Medio Ambiente de Medellín, Elizabeth Coral, confirmó que la actividad se llevará a cabo hasta la una de la tarde en las instalaciones de la organización Asemar, ubicada en la avenida San Juan con la dirección específica de calle 44 número 71-69. El evento ofrecerá procedimientos veterinarios esenciales que incluyen desparasitación, vacunación y revisiones clínicas generales para perros y gatos, proporcionando un diagnóstico básico de salud para cada animal participante.

Also read Calendario y clave de la jornada: candidatos al título y sorpresas en el fútbol europeo

Elizabeth Coral explicó que esta iniciativa es el resultado de una coordinación estratégica entre la subsecretaría de Protección y Bienestar Animal y la subsecretaría de Servicios Públicos del Distrito. La funcionaria distrital enfatizó que estos servicios son completamente gratuitos y tienen como objetivo principal asegurar que los animales de los recicladores reciban el cuidado preventivo que merecen, contribuyendo directamente a su salud general y bienestar físico.

Reconocimiento al Compromiso Ambiental

La secretaria (e) de Medio Ambiente destacó que este tipo de jornadas de bienestar animal se desarrolla en distintas comunas de la ciudad, pero se dirige específicamente a la población recicladora como una forma de valorar su compromiso diario. La autoridad señaló que participar en esta jornada es una manera tangible de reconocer a quienes, a través de su labor cotidiana, contribuyen significativamente al aprovechamiento de residuos y al cuidado del medioambiente en Medellín.

Advertisement

Anteriormente, se han realizado campañas similares en otras organizaciones de recuperadores como Coraseares y Huella Natural, estableciendo un precedente de apoyo continuo a este sector laboral. La invitación abierta a todos los recicladores busca ampliar el alcance de estos beneficios, permitiendo que más familias beneficiadas por esta actividad puedan acceder a servicios de calidad para sus animales sin ninguna barrera económica.

Impacto en la Red de Recuperación

Actualmente, la capital antioqueña cuenta con más de 5.000 personas dedicadas a la recuperación y aprovechamiento de materiales de desecho, lo que refleja la importancia económica y social de este sector. Según el censo más reciente, 3.481 recicladores ejercen su labor de manera formal, mientras que 1.585 lo hacen informalmente, evidenciando una estructura laboral diversificada que requiere apoyos institucionales integrales.

En la ciudad existen 34 organizaciones que agremian a esta población, de las cuales 27 están registradas como prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. Esta estructura organizada ha permitido mejorar la trazabilidad de los residuos y consolidar una red robusta que reincorpora materiales a la cadena productiva, generando ingresos estables para miles de familias en la región.

Resultados en la Gestión de Residuos

La efectividad de esta red de reciclaje se evidencia en los datos recientes, donde el año pasado se lograron recuperar 86.039 toneladas de residuos, una cifra que redujo considerablemente la presión sobre el relleno sanitario La Pradera. Este volumen representa un incremento notable frente a 2024, cuando se recuperaron 52.539 toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 63,8 % en la tasa de aprovechamiento de materiales.

Advertisement

La mejora en la recolección y clasificación de residuos ha permitido optimizar los procesos de gestión ambiental, asegurando que los materiales recuperables no terminen en vertederos sino que sean reintegrados a la economía circular. Este avance en la tasa de reciclaje no solo beneficia el medio ambiente, sino que también consolida la viabilidad económica de las organizaciones de recicladores y fortalece la sostenibilidad urbana de Medellín.