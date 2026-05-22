José Luis Rodríguez Zapatero imputado en caso Plus Ultra: first ex-president of Spain in such situation

The recent indictment of former Spanish President José Luis Rodríguez Zapatero brings a new chapter to the judiciary's investigation into the alleged corruption cases in the socialist party, including cases involving members of the current government and the family of President Pedro Sánchez. This recent indictment is the latest in a series of cases in recent years involving allegations of corruption against the Socialist Party, including members of the current Spanish government. Rodríguez Zapatero becomes the first ex-president of Spain to be indicted in such a criminal investigation for crimes such as criminal organization, money laundering, and fraudulent documentation related to the state loan he received in 2021.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero marca un punto de inflexión judicial que cerca al Gobierno de Pedro Sánchez ante los recientes casos de presunta corrupción.

El expresidente Zapatero (2004-2011) está siendo investigado en el marco del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. Sus casos se suman a otros abiertos que afectan al entorno del Ejecutivo. Rodríguez Zapatero se arriesga a 16 años de prisión por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental





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