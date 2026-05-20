The former Spanish Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero denies the charges of traffic in influence and other related crimes in relation to the rescue of Plus Ultra airline, which was linked to Venezuelan capital.

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se declaró inocente del cargo de tráfico de influencias que le imputa la justicia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos.

Al tratarse del primer ministro en la historia de España en estar bajo esa condición penal, José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencia y falsedad documental en el marco de la adjudicación del rescate económico de la compañía aérea, Plus Ultra. La decisión, rechazada por Zapatero que se declaró inocente, fue fundamentada en una sentencia de más de 200 páginas en las que, hecho por hecho, se demostró como el ex primer ministro presuntamente usó su capacidad de influencia para acceder a información privilegiada y posicionar sus intereses en la adjudicación del rescate de Plus Ultra.

Creó una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, con la finalidad de obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra. La relación entre la española Plus Ultra y Venezuela tiene que ver con Martinez y demás socios.

Según actos de corrupción en Venezuela, incluidos ingresos vinculados a la venta de oro del Banco de Venezuela y al programa de distribución de alimentos CLAP, a través de contratos y operaciones financieras relacionados con Plus Ultra. La imputación contra Zapatero llega dos días después de que el colombo-venezolano Alex Saab fuera extraditado a Estados Unidos en una acción por parte de Washington que parece estar alineada con la captura del dictador Nicolás Maduro Moros y las buenas relaciones entre el gobierno de facto de Delcy Rodríguez y la administración Trump.

Zapatero y Saab estarían envueltos en el caso de Plus Ultra a través de sociedades off-shore mediante las cuales el primero le hizo un pago como resultado de la recuperación de esta en 2021. Aun así, el rol del colombo-venezolano fue marginal en esta trama de corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero, como expresidente, se desmarcó de la crisis y se dedicó a viajar por el mundo, como gran parte de los expresidentes.

Muerto el líder socialista en 2013, Nicolás Maduro empezó a tener problemas de gobernabilidad al siguiente año y, para resolverlos, convocó una mesa de negociación con la oposición liderada por el mediador Zapatero, por su pasado como expresidente y sus capacidades diplomáticas. La cercanía del exmandatario con el régimen no solo estaba mediada por una presunta afinidad ideológica, también vio en Venezuela una oportunidad ideal para hacer negocios, representando los intereses de empresas españolas que querían, de una u otra manera, entrar al mercado venezolano y viceversa.

Sin legitimidad para seguir como mediador y convertido en lobista de tiempo completo en Venezuela, mientras que en España era un líder visible del Partido Obrero Socialista (PSOE), Plus Ultra, que veía como el Estado español rescataba a Iberia y a Aire Europa a través del SEPI, no solo buscaba al ex jefe de estado, sino que también tocó las puertas del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien ha sido condenado por la justicia española por las comisiones que cobraba para gestionar la adjudicación del rescate de otra Air Europa, y por otras causas más.

Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de Rodríguez Zapatero la que adquirió un «papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguido





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