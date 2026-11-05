José Manuel Restrepo defiende gestión de seguridad y economía en Cumbre Iberoamericana

El vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo presenta cifras de seguridad y critica al pasado gobierno en Madrid durante la 30 Cumbre Iberoamericana.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, compareció ante mandatarios internacionales en Madrid para defender los resultados obtenidos durante los primeros 90 días de su administración. Durante su intervención en la 30° Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Restrepo destacó la mejora significativa en los indicadores de seguridad y la confianza en la economía nacional como pilares fundamentales de su gestión.

Resultados de seguridad en 90 días

Restrepo present datos concretos para respaldar su argumento sobre el aumento de la seguridad en el país. Informó que la nación ya ha registrado más de 32.000 capturas de miembros de grupos criminales durante este periodo inicial. Además, señaló que 35 cabecillas han sido capturados o dados de baja, lo cual representa un avance tangible en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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El funcionario también informó que se han firmado más de 150 extradiciones, cifras que consideró convincentes para demostrar la efectividad de las fuerzas del orden. Según el mandatario, delitos como homicidios, secuestros, terrorismo, extorsión y masacres han experimentado una caída drástica entre un 40% y un 80% en comparación con el periodo anterior.

Política económica y privada

La defensa de la gestión gubernamental también incluyó un enfoque en la estabilidad financiera y el crecimiento sostenido. Restrepo argumentó que la seguridad económica es fundamental para atraer la inversión necesaria para el desarrollo a largo plazo del país.

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El vicepresidente enfatizó que solo mediante la iniciativa privada y un mayor compromiso con la productividad se puede garantizar un crecimiento económico duradero. Consideró que estas estrategias son esenciales para mejorar la percepción de la economía nacional y ofrecer oportunidades reales a la población colombiana.

Crítica a la administración anterior

En el mismo acto diplomático, Restrepo no dudó en lanzar críticas directas a la pasada administración de Gustavo Petro. Señaló que el nuevo mandato liderado por el presidente electo Abelardo de la Esprella busca producir transformaciones profundas y luchar contra la corrupción institucional.

Restrepo advirtió contra la posibilidad de que la política termine actuando en connivencia con grupos criminales, como ocurrió en el gobierno anterior. Criticó también los estilos de gobernanza basados en la retórica vacía, describiéndolos como propias del progresismo o pobrecismo, y pidió acciones concretas en lugar de charlatanería.

Impacto del terremoto y resiliencia

La intervención del vicepresidente concluyó con un reconocimiento a la resiliencia del pueblo colombiano frente a desastres naturales. Restrepo recordó el terremoto del pasado 10 de agosto, que sacudió al país y ha dejado un saldo de 335 muertos hasta la fecha.

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Además de las pérdidas humanas, el desastre natural ha causado pérdidas materiales multimillonarias que afectan la economía local. Restrepo utilizó este contexto para destacar la capacidad de recuperación de la sociedad civil como un factor clave para el futuro de la nación en el escenario iberoamericano.