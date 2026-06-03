José Manuel Restrepo desmiente que Abelardo de la Espriella quiera desmontar subsidios

El fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, desmintió que en un eventual gobierno suyo se vayan a desmontar los subsidios que rigen actualmente. Afirmó que estos aumentarían, especialmente para adultos mayores, madres comunitarias y cuidadoras.

José Manuel Restrepo , fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, desmintió que en un eventual gobierno suyo se vayan a desmontar los subsidios que rigen actualmente.

Por el contrario, afirmó que estos aumentarían, especialmente para adultos mayores, madres comunitarias y cuidadoras. También desmintió que vayan a eliminar subsidios educativos, como la Matrícula Cero, que fue creada por Restrepo mismo.

Además, anunció que se darán mayores posibilidades al microempresario para que tenga menores costos y pueda solventar los gastos que significan el aumento del salario mínimo este año





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