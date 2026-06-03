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José Manuel Restrepo desmiente que Abelardo de la Espriella quiera desmontar subsidios

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José Manuel Restrepo desmiente que Abelardo de la Espriella quiera desmontar subsidios
José Manuel RestrepoAbelardo De La EspriellaSubsidios
📆6/3/2026 4:20 PM
📰ELTIEMPO
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El fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, desmintió que en un eventual gobierno suyo se vayan a desmontar los subsidios que rigen actualmente. Afirmó que estos aumentarían, especialmente para adultos mayores, madres comunitarias y cuidadoras.

José Manuel Restrepo , fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, desmintió que en un eventual gobierno suyo se vayan a desmontar los subsidios que rigen actualmente.

Por el contrario, afirmó que estos aumentarían, especialmente para adultos mayores, madres comunitarias y cuidadoras. También desmintió que vayan a eliminar subsidios educativos, como la Matrícula Cero, que fue creada por Restrepo mismo.

Además, anunció que se darán mayores posibilidades al microempresario para que tenga menores costos y pueda solventar los gastos que significan el aumento del salario mínimo este año

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José Manuel Restrepo Abelardo De La Espriella Subsidios Política

 

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