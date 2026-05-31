José Manuel Restrepo, el economista y exministro que será la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella en 2026

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio, como su compañero de fórmula para las elecciones de 2026. Conoce su trayectoria académica, su paso por el gobierno de Iván Duque y su papel en la campaña que busca la Presidencia.

José Manuel Restrepo es un economista y académico colombiano que ha emergido como figura clave en la actual contienda política al ser anunciado como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito público, especialmente en carteras ministeriales relacionadas con la economía. Durante la administración del presidente Iván Duque, Restrepo se desempeñó primero como ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente como ministro de Hacienda y Crédito Público, cargo este último que asumió en uno de los períodos más complejos para el país, marcado por una profunda tensión social y económica.

Su gestión en Hacienda estuvo orientada a implementar medidas para fortalecer el crecimiento empresarial, la competitividad y la promoción de inversiones, en un contexto de alta volatilidad. Previamente, había construido una sólida carrera en la academia y en el sector educativo, lo que le ha conferido un perfil técnico y conciliador que la campaña de De la Espriella ha destacado como un activo fundamental.

Esta designación busca sumar experiencia administrativa y económica a una propuesta presidencial que encabeza un abogado y empresario sin antecedentes en cargos públicos de elección popular, pero con una fuerte presencia en el sector privado y litigioso. Restrepo ha manifestado que asume este reto con el propósito de aportar a la construcción de consensos y de servir como un puente entre los diferentes actores políticos, empresariales y sociales de Colombia.

Dentro de la plataforma política que acompaña, ha defendido la necesidad de impulsar la inversión privada, facilitar el desarrollo empresarial mediante la reducción de trámites y obstáculos administrativos, y generar condiciones que favorezcan la competitividad nacional. Su perfil, alejado de la politización extrema y más cercano a la tecnocracia, es visto por analistas como un intento de la campaña de De la Espriella por moderar su imagen y atraer a sectores indecisos que valoran la experiencia en materia económica.

Las elecciones de 2026 han configurado un escenario donde, al no alcanzarse el 50% de los votos en la primera vuelta, se definirá la Presidencia en un balotaje. En este contexto, las alianzas y las fórmulas vicepresidenciales adquieren una importancia estratégica. Restrepo, con su historial en ministerios claves y su red de contactos en círculos académicos y financieros internacionales, representaría un contrapeso de experiencia técnica frente al perfil más polémico y litigante de De la Espriella.

Su aceptación del cargo sugiere una apuesta por la construcción de puentes y la búsqueda de grandes acuerdos nacionales, algo que ha sido recurrente en sus declaraciones públicas. La campaña ha presentado esta dupla como una combinación entre la capacidad de gestión y el conocimiento de la estructura del Estado, representada en Restrepo, y la visión de un outsider que busca transformar las prácticas políticas tradicionales, representada por De la Espriella.

No obstante, también surgen interrogantes sobre cómo se complementarán dos estilos tan distintos y si la figura de Restrepo podrá efectivamente moderar las posturas más radicales del candidato presidencial. En un país aún polarizado, la elección de un vicepresidente con pasado en el gobierno de Duque podría Generar controversias dentro de la base electoral que busca un cambio profundo.

Pese a ello, Restrepo ha enfatizado que su objetivo es aportar desde la experiencia para facilitar el diálogo y encontrar soluciones a los problemas estructurales del país, como la desigualdad, la informalidad laboral y la baja productividad. Su discurso se centra en la necesidad de construir consensos amplios que trasciendan los períodos de gobierno.

En resumen, José Manuel Restrepo es un economista con una trayectoria consolidada en la administración pública, particularmente en las áreas de comercio y hacienda, que ahora se lanza a la arena política en un rol de acompañamiento que busca aportar solidez técnica y capacidad de gestión a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Su nominación refleja la estrategia de la campaña de equilibrium entre un perfil disruptivo y uno de reconocida trayectoria en el establecimiento económico del país.

Este movimiento podría ser decisivo en la búsqueda de votos en el centro del espectro político y en sectores que priorizan la experiencia en la toma de decisiones macroeconómicas sobre la retórica antiélite





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