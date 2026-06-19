José Manuel Restrepo: "Hay que enfrentar la narrativa de una paz total que terminó siendo un fracaso total"

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, en entrevista con EL HERALDO, defiende el salario mínimo, propone mejoras en subsidios y critica la gestión educativa del gobierno actual.

En una entrevista exclusiva con Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO, el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo , fórmula de Abelardo De la Espriella, lanzó duras críticas contra el actual gobierno y presentó su propuesta de una patria milagro basada en crecimiento económico, emprendimiento y seguridad.

Restrepo afirmó que hay que enfrentar la narrativa de una paz total que terminó siendo un fracaso total. El economista defendió con firmeza la intocabilidad del salario mínimo, descartando cualquier posibilidad de reducción: No podemos bajar el salario mínimo. Eso es un derecho ganado por los trabajadores y también las horas de trabajo y todo el ajuste que se hizo en horas extras, hay que mantenerlos.

Sin embargo, reconoció el alto costo para los micronegocios, por lo que propuso una tarifa diferenciada que les permita aliviar su carga. En materia de política social, Restrepo aseguró que no eliminará los subsidios existentes, sino que los incrementará en algunos casos, como el de los adultos mayores, que pasaría de 250.000 a 400.000 pesos.

No obstante, advirtió que programas como el de la primera línea no se financiarán, y propuso redirigir esos recursos hacia madres cuidadoras o jóvenes talentosos sin recursos que quieran acceder a la educación superior. Defendió la matrícula cero, a la que le dio una fuente de financiación de largo plazo a través de la ley de inversión social, y se comprometió a fortalecer el Sena creando 2,5 millones de nuevos cupos en cursos de ciclo corto.

Sobre el ICETEX, denunció que el gobierno actual acabó con el subsidio de tasa de interés, provocando que 50.000 jóvenes cada año se quedaran sin ingresar a la educación superior. Calificó de absurdo que graduados vean duplicada su cuota de un día para otro. Restrepo también se refirió a su relación con Abelardo de la Espriella, explicando que no existía un vínculo previo y que todo comenzó con una invitación a una reunión en Barranquilla.

El candidato hizo un llamado a enfrentar la narrativa de una paz total que ha resultado ser un fracaso, y a construir un país basado en el crecimiento económico, el emprendimiento y la seguridad. Con un tono crítico hacia el gobierno actual, Restrepo se posicionó como una opción que busca recuperar el rumbo del país y proteger a los más vulnerables, sin descuidar la responsabilidad fiscal.

La entrevista, publicada por EL HERALDO, refleja las principales líneas de la campaña de la fórmula vicepresidencial de cara a las próximas elecciones





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