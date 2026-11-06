José Manuel Restrepo presenta la Milagro Week para atraer inversión a Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo busca apoyo de bancos europeos para la Milagro Week, que se realizará en Madrid en marzo de 2027.

El vicepresidente José Manuel Restrepo marcó el tono de su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, España, en nombre de la delegación de Colombia. Restrepo pidió abandonar ideas y discursos trasnochados que, a su juicio, hunden al país en el pasado.

Durante la misma visita, el vicepresidente buscó el respaldo del Banco Europeo de Inversiones, Santander, BBVA y organizaciones empresariales españolas para la Milagro Week. Esta iniciativa se realizará en marzo de 2027 en la capital española y servirá para presentar el portafolio de 133 proyectos priorizados por el Gobierno para atraer inversión.

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Balance de los primeros 90 días de gobierno

El vicepresidente Restrepo presentó en Madrid un balance de los primeros 90 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según sus cifras, el Ejecutivo suma más de 32.000 capturas, 35 cabecillas capturados o abatidos y más de 150 extradiciones firmadas.

Restrepo también aseguró que los homicidios, secuestros, actos de terrorismo, extorsiones y masacres se han reducido al menos un 40%. En su discurso, criticó una política basada en el bla-bla-bla y la charlatanería propia del progresismo o pobrecismo, y se refirió a una etapa en la que, según dijo, se actuaba en connivencia entre los grupos criminales y el gobierno de turno.

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Para el vicepresidente, estos resultados también se reflejarán en la economía. Restrepo sostuvo que el crecimiento sostenido a largo plazo solo será posible con iniciativa privada y mayor productividad.

Respaldo de bancos y empresas europeas

El Banco Europeo de Inversiones es, por ahora, el compromiso más concreto que la Milagro Week ha obtenido. La entidad se vinculó formalmente a la iniciativa y será la sede del encuentro, según la información entregada por el Gobierno.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, habló de una alianza estratégica con Colombia y de proyectos que la entidad ya financia en energía y salud. Los demás apoyos corresponden, por ahora, a expresiones de interés.

Desde el Banco Santander se organizó una reunión con empresas españolas de infraestructura. Marcel Patiño, presidente de ese banco para Colombia, dijo que la entidad está lista para movilizar ese capital este año, aunque señaló que el reto es contar con proyectos estructurados y un marco institucional fuerte.

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Próximos pasos de la Milagro Week

La estrategia de la Milagro Week se desarrollará junto al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, con el objetivo de presentar el portafolio de proyectos en distintos países y buscar inversionistas. La primera jornada está prevista en Nueva York el 16 de noviembre.

Según el Gobierno, la Vicepresidencia tiene a su cargo, por disposición del Decreto 1373 del 9 de septiembre, misiones especiales como la atracción de capital, la modernización del Estado, la formación de talento y la coordinación de proyectos de energía y recursos estratégicos.

Analistas políticos consultados por este medio señalan que el papel de Restrepo ha ido más allá de un rol protocolario. La analista política Patricia Muñoz sostuvo que la Milagro Week busca fortalecer la imagen del país como un destino de inversión.