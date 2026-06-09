José Manuel Restrepo: 'Respeto la diversidad de género y fortaleceré los subsidios sociales'

El candidato a la vicepresidencia de Colombia, José Manuel Restrepo, aseguró que respetará la diversidad de género, fortalecerá los subsidios sociales y priorizará la seguridad en caso de llegar al Gobierno.

El candidato a la vicepresidencia de Colombia, José Manuel Restrepo , aseguró que respetará la diversidad de género , fortalecerá los subsidios sociales y priorizará la seguridad en caso de llegar al Gobierno.

Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, respondió a las críticas que han surgido durante la campaña presidencial y aseguró que representa una visión incluyente, respetuosa de la diversidad y comprometida con la continuidad de los programas sociales para los sectores más vulnerables del país. Durante una entrevista en Noticias RCN, Restrepo rechazó los señalamientos que califican a su campaña como extremista y destacó que su trayectoria profesional ha estado marcada por la construcción de consensos y el respeto por las diferencias.

El exministro y exrector universitario aseguró que su llegada a la fórmula presidencial busca enviar un mensaje de conciliación y diálogo. Restrepo también destacó varias de las propuestas que impulsaría desde la Vicepresidencia, especialmente aquellas enfocadas en mujeres y jóvenes. El candidato recordó una experiencia personal que marcó su visión sobre la violencia de género y aseguró que una eventual administración de Abelardo de la Espriella buscará impulsar oportunidades académicas y laborales para los jóvenes.

En materia de subsidios, Restrepo fue enfático al afirmar que los programas sociales no serán eliminados ni reducidos en caso de que su fórmula llegue al poder. Anunció que buscarán incrementar los subsidios destinados a los adultos mayores y replantear algunos programas, como Jóvenes en Paz, cuyos recursos podrían destinarse a madres cuidadoras y mujeres cabeza de hogar en condición de vulnerabilidad.

La seguridad fue otro de los ejes de su discurso, y aseguró que la extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos. Restrepo se refirió a la candidata vicepresidencial Aida Quilcué y cuestionó la distribución de contratos en algunas organizaciones indígenas.

Finalmente, el candidato concluyó señalando que, si no resultan elegidos, asumirá la curul que le correspondería en la Cámara de Representantes para ejercer la oposición





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