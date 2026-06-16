José Manuel Restrepo revela amenaza de atentado y asegura que su campaña aceptará resultados electorales

El candidato a vicepresidente José Manuel Restrepo detalló cómo recibió una advertencia sobre un posible atentado, reforzó su esquema de seguridad y pidió protección para su familia. También criticó restricciones judiciales a la campaña y reafirmó el compromiso de aceptar el resultado de la segunda vuelta.

En una entrevista reciente, José Manuel Restrepo , candidato a la vicepresidencia que acompaña a Abelardo de la Espriella, abordó varios temas clave de la campaña electoral .

Reveló que recibió un mensaje que advertía sobre un supuesto plan de atentado en su contra, lo que motivó el refuerzo de su esquema de seguridad. Su principal preocupación, subrayó, es la protección de su familia, por lo que solicitó que las medidas de seguridad también se extendieran a sus seres queridos.

Restrepo describió que el personal de seguridad lo acompaña en sus recorridos por el país y confirmó que, tras la amenaza, las autoridades fueron notificadas y se adoptaron protocolos adicionales. Respecto a las denuncias de Abelardo de la Espriella sobre amenazas, Restrepo evitó profundizar y solo señaló que son asuntos que deben manejarse con cuidado para no entorpecer la participación política de todos los candidatos.

El exministro también narró los pormenores de cómo aceptó ser la fórmula vicepresidencial: tras coincidir en eventos públicos y hablar sobre temas económicos, educativos y de salud, circuló en redes sociales su nombre como posible compañero de fórmula. Días después, recibió una llamada para reunirse con De la Espriella en Barranquilla, donde le expuso los principios de la campaña. Tras consultarlo con su esposa, Restrepo aceptó. Argumentó que ambos perfiles, aunque diferentes, son complementarios y pueden enriquecer una eventual administración.

En cuanto a las restricciones judiciales sobre el uso de la camiseta, el lema y otros elementos de campaña, Restrepo las calificó como "totalmente absurdas" y una limitación a las libertades de los participantes. A su juicio, en lugar de afectar la campaña, generan mayor interés entre la gente, que interpreta tales decisiones como un intento de restringir la participación política.

Cuestionó además las versiones que circulan sobre una supuesta incapacidad de De la Espriella para ejercer la Presidencia, tachándolas de iniciativas de sectores contrarios. Sobre la seguridad de los candidatos, Restrepo aseguró que su esquema de protección está activo y que lasamenazas se abordaron con las autoridades competentes. En el plano electoral, reafirmó que su campaña reconocerá los resultados de la segunda vuelta, sin importar el desenlace.

Expresó preocupación porque algunos sectores aún no han aceptado plenamente resultados electorales pasados y pidió evitar la difusión de información falsa en redes sociales. Además, sostuvo que el Gobierno nacional no debería intervenir en el debate electoral y denunció que algunos ministerios han respondido a propuestas de campaña, lo cual consideró una participación indebida.

Finalmente, se refirió al ataque vandálico a una sede de campaña en Teusaquillo, como ejemplo de los desafíos que enfrentan. Su discurso giró en torno a la importancia de la familia, las libertades, la iniciativa privada, la seguridad y la economía como pilares de su propuesta





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