José Pékerman reaparece en el debut de Colombia en el Mundial y desata nostalgia entre los aficionados

El histórico entrenador argentino, clave en la clasificación a Brasil 2014 y Rusia 2018, compartió con los jugadores tras la victoria colombiana en Ciudad de México. Su gesto revivió el cariño de la hinchada, mientras el equipo de Néstor Lorenzo arrancó con buen pie en el torneo.

El histórico entrenador argentino José Pékerman , quien fuera responsable de una de las etapas más exitosas del fútbol colombiano, reapareció públicamente tras la victoria de la selección de Colombia en su debut del Mundial .

Pékerman, que actualmente forma parte del equipo de comentaristas de Telemundo, bajó a saludar y abrazar a varios integrantes del combinado nacional en Ciudad de México, un gesto que rápidamente circuló en redes sociales y desató nostalgia entre los aficionados. El argentino ha seguido de cerca la participación del equipo cafetero desde su llegada a México y, según testigos, siempre se mostró optimista sobre sus posibilidades en el torneo.

Su presencia no pasó desapercibida, ya que para muchos es el técnico que devolvió a Colombia la ilusión mundialista después de una larga ausencia y la llevó a cuartos de final en Brasil 2014, logro sin precedentes en su historia. Pékerman inició su ciclo con Colombia en enero de 2012 y, en apenas un año, clasificó al equipo al Mundial de 2014.

Bajo su dirección, Colombia ganó sus cuatro primeros partidos en Brasil, eliminó a Uruguay en octavos y cayó ante el anfitrión en cuartos. Tal fue el impacto que el expresidente Juan Manuel Santos le ofreció la nacionalidad colombiana. Su etapa continuó hasta Rusia 2018, donde el equipo llegó a octavos y fue eliminado por Inglaterra en penales, dejando una huella imborrable.

Por otro lado, el actual entrenador Néstor Lorenzo inició el torneo con una victoria merecida, aunque señaló aspectos por mejorar en la definición. Luis Díaz fue figura clave con una asistencia y un gol, colocando a Colombia líder del Grupo K con tres puntos. La emotiva imagen de Pékerman abrazando a los jugadores se convirtió en un símbolo del estreno colombiano, recordando el legado de un estratega que transformó la historia reciente del fútbol nacional





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