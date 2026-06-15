José Pérez Pianeta, exfutbolista cartagenero, confía en que Colombia jugará la final del Mundial 2026

Desde Ciudad de México, José Pérez Pianeta, primer jugador cartagenero en el Real Cartagena, analiza el desarrollo de su ciudad y pronostica un gran desempeño de la selección Colombia en el Mundial 2026, destacando la importancia de un juego ofensivo y el apoyo de la afición.

José Pérez Pianeta , el primer jugador cartagenero en integrar el Real Cartagena en 1992, comparte su perspectiva sobre el Mundial 2026 y el desarrollo de su ciudad natal desde su residencia en Ciudad de México.

A sus 57 años, recuerda con cariño sus inicios en el fútbol, particularmente en el potrero de Chambacú, que contrasta con los modernos complejos deportivos que ahora existen en Cartagena. Su vida transcurre entre el trabajo como ayudante de mantenimiento en una cadena de restaurantes y su pasión por el fútbol, viviendo con intensidad la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica.

Aunque extraña Cartagena, reconoce los avances urbanos y sociales ocurridos durante la administración del alcalde Dumek Turbay, destacando obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Desde su experiencia como exdefensa central, analiza el desempeño de la selección Colombia en el torneo, enfatizando la necesidad de un juego ofensivo y controlado para superar a rivales como Uzbekistán.

Con optimismo, augura que la tricolor puede llegar a la final, basándose en la calidad del equipo y la importancia de empezar con buen pie. Su testimonio refleja un profundo vínculo con su tierra natal y una fe inquebrantable en el potencial deportivo del país, mientras disfruta de la fiesta mundialista en México, nación que acogió a su familia y le brindó estabilidad





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