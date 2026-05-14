José Quintana y Antonio Senzatela brillan en victoria Rockies-Piratas

José Quintana solo tuvo acción en la séptima apertura de la temporada y no pudo entregas su segundo triunfo del año en las Mayores, pero se mostró efectivo en su desempeño y su efectividad quedó en 3.93. Antonio Senzatela se destacó por lanzar tres sólidas entradas y llevase la victoria por Colorado Commandantes, en una contienda donde la serie quedo igualada a dos juegos.

El colombiano José Quintana volvió a tener acción en las Grandes Ligas este miércoles durante la victoria 7-4 de los Colorado Rockies sobre los Pittsburgh Pirates , en un juego disputado en Pittsburgh.

El lanzador bolivarense realizó su séptima apertura de la temporada. Dejó el juego perdido 3-0 y su equipo respondió con seis carreras en el quinto episodio. No pudo adjudicarse su segundo triunfo del año en las Mayores al no completar las cinco entradas. Quintana trabajó durante cuatro entradas en las que permitió cinco imparables y tres carreras.

Además, el zurdo colombiano otorgó tres bases por bolas y consiguió dos ponches en una salida en la que tuvo momentos de control, pero también sufrió ante la ofensiva de los Piratas. Con esta actuación, su efectividad quedó en 3.93 y su récord personal en una victoria y dos derrotas. Tras la salida de Quintana, el la ofensiva y el bullpen de Colorado respondió de gran manera, terminando inclinando el juego a favor de los Rockies.

El venezolano Antonio Senzatela fue clave desde el relevo y terminó llevándose la victoria luego de lanzó tres sólidas entradas. Senzatela dominó a la ofensiva rival al permitir apenas un hit y una carrera, mejorando su marca a tres triunfos sin derrotas en la presente campaña





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