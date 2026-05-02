Josefina Villarreal Herrera, Reconocida con el Premio Vida y Obra en el Carnaval de Barranquilla

La periodista y reportera gráfica Josefina Villarreal Herrera recibirá el Premio Vida y Obra del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo por su destacada trayectoria en la narración visual del Carnaval de Barranquilla y la cultura del Caribe colombiano.

El Carnaval de Barranquilla, en el contexto prestigioso del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo, se prepara para un homenaje conmovedor a una vida dedicada al arte de contar historias a través del periodismo.

Este año, el reconocimiento Vida y Obra será conferido a la destacada periodista y reportera gráfica Josefina Villarreal Herrera, una figura cuya carrera ha estado intrínsecamente ligada a la narración visual y sensible del Carnaval de Barranquilla, construyendo a través de sus imágenes una memoria colectiva invaluable. Josefina Villarreal, oriunda de Barranquilla, es una comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, con una trayectoria profesional extensa y rica en experiencias en diversos medios de comunicación.

Su labor como reportera gráfica ha sido constante y comprometida, siempre buscando la verdad y el contexto social que enriquece cada relato. A lo largo de su carrera, Josefina Villarreal ha dejado una huella imborrable en medios de comunicación tan relevantes como el Diario La Libertad, la Cadena Radial La Libertad y el Diario Tiempo Caribe.

En estos espacios, se distinguió no solo por su habilidad para la redacción en diversas fuentes informativas, sino también por su estilo periodístico caracterizado por un profundo compromiso con la ética y la veracidad. Su pasión por el periodismo y su talento para capturar la esencia del Caribe colombiano son un legado de su padre, Miguel Villarreal, un reconocido fotógrafo que le transmitió el don de retratar la vida y la cultura de la región con imágenes impactantes y llenas de significado.

Su camino en el periodismo se inició a temprana edad, a los 18 años, en el Diario La Libertad, y en 2015 asumió un rol clave como editora de Fotografía en la Casa Editorial El Heraldo. Su dedicación y excelencia fueron reconocidas a nivel nacional en 2021, cuando obtuvo el prestigioso Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de Mejor Reportaje Gráfico, un testimonio de su talento y compromiso con la calidad periodística.

Actualmente, la mirada perspicaz y sensible de Josefina Villarreal continúa enriqueciendo la construcción de relatos visuales que documentan la vida, la cultura y las tradiciones del Caribe colombiano, preservando así su identidad y su riqueza cultural para las futuras generaciones. El Premio Vida y Obra no solo celebra una carrera ejemplar de una de las reporteras gráficas más respetadas de la región, sino que también exalta una forma de entender el periodismo como un servicio público esencial, un ejercicio ético y una herramienta poderosa para preservar la memoria de la fiesta del Carnaval y sus tradiciones más arraigadas.

En Josefina Villarreal se reconoce una vida entera dedicada a contar la historia del Caribe desde sus raíces más profundas, con una sensibilidad excepcional, un respeto inquebrantable y una profundidad que enriquece la comprensión de su cultura. La ceremonia de entrega del Premio de Periodismo Ernesto McCausland, donde Josefina Villarreal recibirá la nota de exaltación y el Turbante de la Tradición –el máximo honor que se otorga a personalidades que han contribuido significativamente a exaltar la fiesta más grande de Colombia– tendrá lugar el próximo 13 de mayo a las 5:00 de la tarde.

A través de este reconocimiento, el Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo reafirma su compromiso de destacar a aquellos profesionales que, a través de su trabajo, contribuyen a narrar y preservar la riqueza cultural del Carnaval de Barranquilla y del país, asegurando que su legado perdure en el tiempo





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