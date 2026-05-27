Joven activista de izquierda viraliza video con pulla a candidato Abelardo de la Espriella

Una joven estudiante y activista colombiana publicó un video editado que critica al candidato Abelardo de la Espriella sin mencionar su nombre, generando debates en redes sociales sobre la ética de la comunicación política.

A solo días de que Colombia defina su futuro en las urnas, la tensión política se intensifica en el ámbito digital. Una joven estudiante y activista, reconocida como una de las voces juveniles más influyentes de la izquierda en plataformas como TikTok e Instagram, publicó un video que rápidamente se volvió viral.

En el clip, la joven utiliza una edición astuta para lanzar una pulla contra el polémico abogado y candidato Abelardo de la Espriella. El video muestra una grabación en la que el audio original menciona explícitamente el nombre del candidato, pero la joven corta el fragmento justo antes de que se pronuncie el nombre, dejando el final a la imaginación de los espectadores.

Este ingenioso recurso ha generado un tsunami de reacciones en redes sociales, dividiendo a los usuarios entre quienes aplauden su estrategia de comunicación política y aquellos que la critican por avivar la polarización electoral. El contexto de esta publicación se da en la recta final de la campaña presidencial, donde cada gesto y cada palabra son escrutados por una audiencia altamente politizada.

La joven activista, cuyo nombre no se ha revelado por razones de seguridad, ha logrado captar la atención de miles de seguidores con su contenido, que combina análisis político con un tono juvenil y directo. Su video, que ya acumula millones de reproducciones, ha sido compartido por otros influencers y figuras de la izquierda colombiana, amplificando su alcance.

Sin embargo, también ha sido blanco de críticas por parte de sectores de la oposición, que la acusan de difundir desinformación y de contribuir a un clima de enfrentamiento en las redes. Detrás de esta controversia, emerge la figura de la primera dama, Verónica Alcocer García, quien desde el inicio del gobierno ha roto con los protocolos tradicionales.

Nacida en Sincelejo, Sucre, la gestora social se ha convertido en una de las figuras más mediáticas y polarizantes de la política nacional. Su presencia en eventos públicos y su activismo en causas sociales han generado tanto admiración como críticas. En este contexto, la joven activista no solo ha utilizado su plataforma para criticar a los candidatos, sino también para defender el papel de la primera dama en la sociedad colombiana.

Este video es solo un ejemplo de cómo las nuevas generaciones están redefiniendo la comunicación política, aprovechando las herramientas digitales para influir en la opinión pública y en el curso de las elecciones. La estrategia de la joven, de cortar el audio justo antes de mencionar a Abelardo de la Espriella, es una muestra de cómo el lenguaje no verbal y la edición pueden ser armas poderosas en la batalla por la atención.

Los analistas señalan que este tipo de contenido, aunque viral, puede tener efectos adversos si se percibe como manipulation. Por ahora, la joven sigue siendo una de las voces más seguidas en el ámbito digital, y su video ha abierto un debate sobre la ética en la comunicación política. Mientras Colombia se prepara para las urnas, la discusión en internet se intensifica, reflejando una sociedad dividida pero activa en la búsqueda de su futuro.

En las próximas semanas, se espera que más jóvenes influyentes se sumen a la discusión, utilizando sus plataformas para expresar sus opiniones y movilizar a sus seguidores. La primera dama, por su parte, continúa con su agenda social, intentando mediar en un ambiente cada vez más polarizado.

La historia de la joven activista y su video es solo un capítulo más en la compleja narrativa política de Colombia, donde las redes sociales se han convertido en un campo de batalla crucial para definir la opinión pública





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