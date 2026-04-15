Joven Asesinado a Bala en Ataque Sicarial en Barranquilla

Un joven de 25 años fue víctima de un violento ataque sicarial en el barrio Santo Domingo de Guzmán, Barranquilla. Las autoridades investigan los móviles y buscan identificar a los responsables, presumiendo injerencia de grupos criminales.

En la mañana del lunes 15 de abril, la tranquilidad del barrio Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la localidad Suroccidente de Barranquilla , se vio brutalmente interrumpida por un sicariato que segó la vida de un joven. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:50 a.m., en el establecimiento comercial 'Cristo Rey', una llantería situada en la intersección de la carrera 5C con la calle 90. Según el relato de las autoridades, la víctima, identificada como Manuel Agustín Llanos Batista, de 25 años, se encontraba desempeñando sus labores cotidianas cuando fue abordado por un individuo que, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones en la cabeza. La gravedad de las heridas provocó el deceso inmediato del joven en el mismo lugar del ataque, dejando una escena de horror y consternación en el sector.

Las informaciones preliminares proporcionadas por los entes de control revelan que Manuel Agustín Llanos Batista poseía un antecedente judicial por el delito de violencia contra servidor público. Este dato podría ser un elemento clave en la investigación que ahora adelantan las autoridades para determinar los móviles detrás de este violento crimen. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha iniciado las labores pertinentes para esclarecer los hechos. Actualmente, se encuentran en proceso de verificación y análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de obtener pistas visuales que permitan identificar al o los responsables del homicidio. La recolección de testimonios de posibles testigos presenciales también forma parte de las estrategias implementadas para desentrañar la verdad detrás de este suceso.

Se ha conocido que el barrio Santo Domingo de Guzmán, y específicamente el área donde se perpetró el ataque, es un sector con una marcada injerencia criminal por parte del grupo delictivo conocido como 'Los Costeños'. Esta información añade un componente de complejidad a la investigación, sugiriendo la posible vinculación de estructuras criminales organizadas en este lamentable episodio. Los actos urgentes, es decir, las primeras diligencias para asegurar la escena del crimen y recopilar evidencia, fueron asumidos de inmediato por agentes especializados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Estos profesionales están llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para documentar el caso, recolectar pruebas forenses y sentar las bases para la posterior judicialización de los culpables. La comunidad del barrio Santo Domingo de Guzmán vive con temor e incertidumbre, exigiendo a las autoridades respuestas rápidas y efectivas que garanticen la seguridad y la justicia.





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