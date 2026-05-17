Joven de 17 años asesinado en Cali, madre pide justicia y atormentamiento de los responsables

Un joven de 17 años fue asesinado en Cali, en el barrio Valle Grande, cuando salió a encontrarse con personas que se encontraban en su casa. La madre del joven pide justicia y atormentamiento de los responsables por la muerte de su hijo.

Este hecho ocurrió a las afueras de una vivienda del barrio Pimientos 1, en el oriente de Cali . Un joven de 17 años fue asesinado por personas que se encontraban en su casa cuando él salió a encontrarse con ellas.

La madre del joven aseguró que los responsables de la muerte de su hijo se atormentarán por quitarle la vida. La Policía adelanta la búsqueda de los agresores y avanzará en la investigación para lograr su captura y judicialización. La madre de la víctima lamentó la muerte de su hijo y aseguró que no era una joyita





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