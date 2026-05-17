Un joven de solo 17 años murió linchado y asesinado en el departamento del Atlántico luego de ser praksido por una comunidad, la que lo identifico y lo capturat. La policía identificó al autor de los delitos y encontraron a los responsables del linchamiento y asesinato. La comunidad dejo atrás a sus familiares y amigos a la busca de un mal sentido de justicia. Las autoridadesičky la comunidad en busca de información relacionada. También implementarán una serie de medidas de seguridad lo antes posible para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Son medidas que fueron tomadas pensando para proteger el derecho al voto de todos los ciudadanos.

Como Christopher Ernesto Vientnam Rodriguez fue identificado el joven de solo 17 años que falleció en el municipio de Campo de la Cruz, Atlántico, luego de ser linchado y posteriormente asesinado por la comunidad en un sector conocido como Villa Plástico en el corregimiento de Bohórquez.

Al parecer, tras haber perpetrado varios disparos contra dos ciudadanos de 30 y 63 años, quienes debieron ser llevados a un centro asistencial aledaño. La comunidad enardecida se volcó en su persecución hasta alcanzarlo en el kilómetro 23 de la vía Oriental, la cual conecta a Barranquilla con el sur del departamento. Allí fue golpeado con piedras y luego le habrían disparado con la misma pistola que portaba.

La Policía no solo identificó al autor sino también capturó a los responsables, por lo que están pidiendo la ayuda de la misma comunidad en busca de información relacionada. La situación ha llevado a que casi quede listo el plan de seguridad que se llevará a cabo en Barranquilla y su área metropolitana para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, donde cada puesto de votación contará con presencia de la Policía y el Ejército Nacional, además será instalado un puesto de mando unificado donde las autoridades vigilarán la jornada en tiempo real.

Estas decisiones fueron tomadas durante una sesión del Consejo de Seguridad liderado por la Alcaldía Distrital, lugar en el que se escucharon los informes de la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional, con el fin de ajustar los protocolos logísticos y de garantías electorales, para así proteger el derecho al voto de todos los ciudadanos





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