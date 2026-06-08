Joven de 18 años se desaparece después de caer al río Sucio en Antioquia

La búsqueda de la joven se está llevando a cabo con la participación de unidades de Bomberos, autoridades locales y habitantes de la zona. El incidente ocurrió en una zona rural del municipio y involucró a tres integrantes de una familia campesina. La garrucha se enredó y la joven perdió el equilibrio, pero dos de las personas que estaban con ella fueron rescatadas por los organismos de socorro.

Una joven de 18 años se desapareció después de caer al río Sucio en Antioquia mientras cruzaba en una garrucha. Las autoridades de gestión del riesgo de Dabeiba están realizando una intensa operación de búsqueda para localizarla.

El incidente ocurrió en el sector Alto Bonito, una zona rural del municipio, y involucró a tres integrantes de una familia campesina. La garrucha se enredó y la joven perdió el equilibrio, pero dos de las personas que estaban con ella fueron rescatadas por los organismos de socorro. A pesar de los esfuerzos, las autoridades no han informado sobre resultados positivos en la búsqueda y continúan desplegando recursos para tratar de ubicar a la joven.

En paralelo, se están realizando operativos en diferentes partes del país para abordar casos de desaparición y búsqueda de personas. En este contexto, se menciona el caso de una bebé que sufrió aterrador maltrato a manos de su niñera en Barranquilla, y la importancia de la prevención y la protección de los derechos de los niños y niñas





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