Joven de 20 años es capturado con granada en el centro de Bogotá

La Policía Metropolitana detuvo a un hombre de 20 años en la carrera 12 con calle 13 por portar una granada de fragmentación oculta. El individuo tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y porte de armas.

La Policía Metropolitana de Bogotá realizó una captura en flagrancia durante la madrugada del lunes, cuando uniformados de la Reacción Bancaria interceptaron a un joven de 20 años que transportaba una granada de fragmentación escondida entre su ropa. El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la carrera 12 con la calle 13, ubicada en el sector central de la capital colombiana, donde los agentes realizaban labores de vigilancia rutinaria.

Detección de conducta evasiva

Los miembros de la Estación de Policía Santa Fe, adscritos al equipo de Reacción Bancaria, observaron al ciudadano mientras patrullaban la zona. Al percatarse de la presencia de las autoridades, el hombre adoptó inmediatamente una actitud defensiva y trató de cambiar de rumbo para evitar el contacto visual. Esta reacción inusual llamó la atención de los oficiales, quienes decidieron requerirlo para realizarle un registro personal de seguridad.

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Hallazgo de artefacto explosivo

Al proceder con la inspección física, los agentes descubrieron una granada de fragmentación camuflada entre las prendas de vestir del detenido. Ante el hallazgo directo del artefacto explosivo, los uniformados procedieron a asegurar al sujeto y a capturarlo en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como explosivos.

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Antecedentes criminales verificados

Las autoridades confirmaron que el joven capturado no era un delincuente novato, ya que registra antecedentes penales previos. Según el reporte oficial de la institución policial, el detenido cuenta con historial por delitos de violencia intrafamiliar y por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, lo que eleva la gravedad de la situación actual.

Impacto en la seguridad pública local

Esta operación refuerza los esfuerzos de control territorial en puntos estratégicos de Bogotá, donde la presencia de armamento pesado representa una amenaza directa para la convivencia ciudadana. La captura demuestra la efectividad de los protocolos de prevención y vigilancia implementados por la estación Santa Fe para neutralizar riesgos inmediatos en zonas de alta densidad poblacional.