Joven de 21 años es brutalmente atacada con arma blanca en Barranquilla: expareja es el principal sospechoso

Una joven de 21 años es víctima de un ataque con arma blanca en Barranquilla, presuntamente perpetrado por su expareja. La joven se encuentra en la UCI. El incidente ha conmocionado a la comunidad y pone de manifiesto la preocupante situación de violencia de género en la ciudad.

El martes 16 de septiembre, la ciudad de Barranquilla se vio sacudida por un acto de violencia que ha generado consternación en la comunidad. Sheilyn Camila Monroy Turizo, una joven de 21 años, fue brutalmente atacada con arma blanca en el suroccidente de la ciudad. El incidente ocurrió en la madrugada y ha dejado a la víctima luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Murillo.

Las autoridades y la familia apuntan a Camilo Pardo, presuntamente su expareja, como el principal sospechoso del ataque. La joven fue interceptada en la entrada de su casa en el barrio San Isidro, donde el agresor le propinó múltiples puñaladas antes de huir en una motocicleta. Este acto de violencia se suma a una preocupante serie de incidentes relacionados con la violencia de género en la zona, lo que ha intensificado la alarma social y el llamado a las autoridades para que se tomen medidas urgentes. La investigación está en curso, y la familia de Sheilyn espera que la justicia prevalezca y que el responsable sea llevado ante la ley.\Según los testimonios y las investigaciones preliminares, la relación entre Sheilyn y Camilo Pardo había finalizado hace aproximadamente tres años, debido a constantes episodios de maltrato físico y verbal. A pesar de la separación, el hombre, bajo el pretexto de visitar a los hijos, seguía frecuentando el hogar, generando un ambiente de tensión y temor. El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 a.m., cuando Sheilyn regresaba a su casa después de salir de un restaurante de comida rápida. El agresor, que al parecer la estaba esperando en las cercanías, la interceptó y, tras una negativa de la joven a irse con él, la empujó y la apuñaló repetidamente. Los gritos de auxilio alertaron al hijo menor de Sheilyn, de 13 años, quien salió a socorrerla. Vecinos y familiares acudieron rápidamente para ayudar a la joven, trasladándola de urgencia a la Clínica Murillo. Los reportes médicos indican que Sheilyn sufrió alrededor de doce heridas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo abdomen, espalda, extremidades y hombro. La gravedad de las lesiones ha mantenido a la joven en la UCI, donde el personal médico trabaja arduamente para estabilizarla y asegurar su recuperación. La madre de la víctima ha expresado su angustia y su esperanza de que su hija se recupere pronto.\El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad, que exige justicia y protección para las mujeres. Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en que el presunto agresor huyó en motocicleta, lo que ha facilitado la investigación. La familia ha presentado la denuncia formal ante la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía, y se espera la emisión de una orden de captura contra Camilo Pardo. Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género en la región. Días antes del ataque a Sheilyn, otra mujer de 38 años fue gravemente herida al ser lanzada desde un cuarto piso por su pareja en Soledad, un hecho que también se investiga como un intento de feminicidio. La suma de estos casos refuerza la urgencia de abordar la violencia contra las mujeres de manera integral, implementando políticas de prevención, protección y atención a las víctimas. La sociedad barranquillera se une en solidaridad con Sheilyn y su familia, esperando que la justicia prevalezca y que este atroz ataque sirva para generar conciencia y promover un cambio cultural que erradique la violencia de género





