Joven de 23 años agrediría mujer en bicicleta y violaría su libertad sexual

Un joven de 23 años habría agredido a una mujer de 19 años en zona rural del municipio de Pensilvania (Caldas), cuando ella realizaba actividades deportivas en bicicleta.

Según la investigación, el hombre aprovechó que la víctima estaba sola para abordarla y tocarla en sus partes íntimas. En el corregimiento de Bolivia se logró la captura del hombre, señalado presuntamente, por el delito de acto sexual violento, El hecho ocurrió el 19 de enero de 2026, cuando una mujer realizaba actividad deportiva en la zona, al parecer, fue abordada por este vulnerando su libertad sexual.

Gracias a la denuncia, el juzgado emitió la orden de captura para dar con el paradero del responsable, Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial. El comandante Sandoval, recalca el llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad física y sexual de las personas, ya que de esa forma se previene y combate esa clase de delitos





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