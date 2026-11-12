Joven de 34 años captura en Venecia por conducir con prohibición judicial

La Policía Antioquia capturó a un hombre de 34 años en Venecia por fraude a resolución al conducir con prohibición nacional. La Fiscalía revisará el caso.

La Policía Antioquia informó el miércoles la captura en flagrancia de un hombre de 34 años en el municipio de Venecia, ubicado en el suroeste del departamento. El sujeto fue identificado al volante de un vehículo a pesar de contar con una medida judicial que le prohibía conducir en todo el territorio nacional.

Detalles de la captura y el delito

Los uniformados del Departamento de Policía Antioquia adelantaban labores de control rutinarias cuando identificaron al conductor. La acción se realizó en el municipio de Venecia, donde se verificó que el individuo no cumplía con las restricciones impuestas por una autoridad competente. Este acto configura el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, tipificado en el Código Penal colombiano.

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El incidente fue reportado a través de la cuenta oficial de la institución en la plataforma X. El mensaje oficial detalló que los agentes sorprendieron al hombre de 34 años incumpliendo abiertamente la medida de prohibición de conducir. Esta conducta desacata directamente una orden legal previamente emitida, lo que activa los protocolos de seguridad y justicia correspondientes.

Posición de la Fiscalía y consecuencias legales

Tras la intervención, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta autoridad superior debe adelantar las audiencias correspondientes para legalizar el procedimiento y definir la situación judicial del detenido. El proceso busca establecer si se imputan los cargos correspondientes por el delito de fraude a resolución.

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La norma establece que desacatar las medidas impuestas por un juez o por la Policía acarrea pena de prisión y multa. Estas determinaciones son de obligatorio cumplimiento y su violación constituye una nueva conducta punible. Las autoridades enfatizan que estas sanciones buscan garantizar el orden legal y la seguridad pública.

Impacto local y próximos pasos judiciales

Venecia, conocido por el Cerro Tusa y su vocación cafetera, mantiene una presencia policial permanente para prevenir delitos. Los operativos incluyen planes de registro y solicitud de antecedentes en las vías de la subregión. Estos esfuerzos buscan proteger a los habitantes y a los turistas que visitan la zona.

En las próximas horas, un juez de control de garantías evaluará la legalización de la captura. La Fiscalía decidirá si imputa cargos y el juez definirá cualquier medida de aseguramiento. El capturado conserva la presunción de inocencia hasta que la justicia resuelva su caso.