Joven de Antioquia transforma finca familiar en turismo agroecológico

Guadalupe Valderrama, de 21 años, convierte una finca en Antioquia en un proyecto de turismo agroecológico tras la crisis familiar, superando la falta de fondos con capacitación.

En la vereda La Envidia, ubicada a pocos metros de Pueblorrico, Antioquia, se encuentra la finca La Matilde, un espacio que ha experimentado una profunda transformación desde el año 2020. Guadalupe Valderrama, una joven de 21 años, asumió la dirección de este terreno que históricamente perteneció a su abuelo paterno y a su bisabuelo. Bajo su gestión, el predio ha pasado de ser un espacio subutilizado y compacto dedicado a la ganadería tradicional, a convertirse en un destino pionero de turismo agroecológico con un fuerte componente de educación ambiental. Esta iniciativa no solo representa un cambio económico, sino también un retorno a las raíces campesinas de su familia.

Origen Campesino y Retorno a la Tierra

La historia de esta propiedad se remonta a tiempos antiguos, cuando un caficultor y apicultor bautizó la finca en honor a su madre, Matilde, tras establecerse en tierras que fueron parte del fundador del municipio. La zona guarda vestigios de asentamientos indígenas previos, lo que añade un valor histórico y cultural significativo al lugar. Aunque la familia tenía raíces agrícolas, la tradición se interrumpió cuando el abuelo paterno de Guadalupe decidió dedicarse al comercio de abarrotes, desviando el enfoque económico de la generación anterior.

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En el año 2019, el padre de Guadalupe, quien administraba supermercados en las localidades de Jericó y Pueblorrico, decidió dar un giro radical. Retornó al campo adquiriendo una fracción cafetera de la finca a su tía, buscando reconectar con el origen rural. Sin embargo, este intento de restauración de la vida agrícola en la familia estaba a punto de chocar con una realidad económica brutal que cambiaría el curso de sus vidas para siempre.

Crisis Económica y la Decisión de Mudarse

La irrupción de la pandemia global en 2020 provocó el cierre definitivo de los negocios comerciales de la familia. Este evento catastrófico dejó una herida profunda en la situación financiera, generando una deuda estimada en 1.000 millones de pesos. La liquidez era casi nula, con saldos en caja que apenas alcanzaban los 150.000 pesos, y ambos padres enfrentaron el desempleo simultáneo. Ante la falta de recursos y la presión económica, la familia se vio obligada a abandonar Jericó para trasladarse a vivir directamente a la finca, retomando así la vida rural que habían intentado recuperar antes de la crisis.

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Durante este periodo de adaptación, Guadalupe, mientras continuaba con sus estudios secundarios en Jericó, comenzó a experimentar con el aprovechamiento de residuos orgánicos. Utilizando consultas bibliográficas y orientación docente, desarrolló un detergente ecológico biodegradable a base de cáscaras de cítricos, como limón, naranja y mandarina. Este producto utilizaba el componente limoneno para la solubilización de grasas, demostrando una capacidad temprana para la innovación química aplicada a la sostenibilidad. Posteriormente, formuló prototipos de harinas a partir de plátano y pulpa de café deshidratada, planteando la necesidad urgente de diversificar la producción agrícola tradicional para reducir riesgos.

Formación Empresarial y Visión Polímata

Guadalupe aspira a la condición de polímata, un término que define como el interés profundo y el estudio de diversos temas. Su narrativa está condimentada con vocabulario sofisticado, reflejando una mente analítica y curiosa. A mediados de 2020, detectó en redes sociales la convocatoria del programa CEmprende Junior, una iniciativa pública de iNNpulsa Colombia en convenio con una entidad dirigida por las hermanas Carvajalino. Este programa buscaba capacitar a jóvenes en metodología de negocios, formulación de propuestas de valor y análisis de casos corporativos de grandes empresas como Apple, Amazon y Walt Disney.

La estudiante fue seleccionada como la única participante admitida de Antioquia, un logro considerable que atribuyó a una carta de motivación centrada en la reconexión con las raíces rurales. Durante cinco meses, en modalidad virtual con sesiones semanales de tres horas, estructuró un plan financiero y operativo detallado. El objetivo era transformar la finca familiar en una granja agroturística autosostenible, con un costo total estimado para la implementación del modelo de 70 millones de pesos. Este plan no era solo teórico, sino una hoja de ruta concreta para la viabilidad económica del proyecto.

Superación de Obstáculos y Presentación ante Inversionistas

Ante la falta de recursos propios y el escepticismo de la comunidad local sobre la viabilidad del turismo en una zona sin tradición en ese sector, Guadalupe logró que su proyecto fuera seleccionado entre los diez mejores del programa. Esto le dio la oportunidad de presentar su propuesta ante una mesa de inversionistas privados. Para afrontar esta etapa crítica, tuvo que superar un cuadro severo de glosofobia, el miedo irracional a hablar en público, reconocido como el segundo miedo más difundido en el mundo.

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Para lograr su objetivo, entabló contacto con una Academia de Oratoria y negoció una beca con la docente encargada. Durante un mes, recibió entrenamiento diario de tres horas enfocado en expresión corporal, improvisación, manejo de la voz y estructuración narrativa apoyada en material visual. El 17 de junio de 2020, la fecha programada para la rueda de negocios virtual, un fuerte aguacero en la vereda La Envidia interrumpió los servicios de energía e internet en la finca. Ante la imposibilidad de transmitir videoconferencia o proyectar las diapositivas preparadas, la situación parecía perdida, pero el coordinador nacional del programa la llamó por teléfono para intentar superar la barrera técnica y verbalizar su proyecto, demostrando la resiliencia y preparación que había adquirido durante su formación.